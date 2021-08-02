A股要感谢茅台！茅台在上周五收盘紧急出了半年报。这份半年报略微超预期。一季报茅台不及预期。二季度的茅台又回到了两位数的增长。半年报表现整体还算不错。





不过早盘的茅台依然大跌。这是由于趋势的原因。可是，茅台在盘中总算被聪明的主力发现了。随后出现了全线大反攻。





茅台的中报，最大程度是抵消了上周水井坊对于白酒业绩的戕害。甚至可以说，是一举扭转了整个市场层面，对于消费白马的偏见。也因此今天茅台带动下医药等消费品种开始上涨，紧随其后蓝筹普遍异动。而与之对应，反而科技股在早盘的大幅拉升之后，午后出现了明显的回落。





这段时间市场跌，各种分析都往外冒，包括周末看到有半导体分析师开始炮轰张坤。有的时候看金融圈的操作很迷，都是号称价值投资，还能价值出优越感？更遑论半导体已经开始出现分析师怒怼行业资深专家的神奇景象。





尤其前者，喷一个实力上碾压过你的存在，你哪怕喷点是“行情不讲武德呢”？都不至于像现在这么酸葡萄味道十足。眼红同行收益高，踏准了节奏，批评抱团白酒，批评对社会价值观影响太坏。能说出这种话的人是真的不要脸，非蠢既坏，还兼顾着暴露了自己的业余。





涨的时候你不说，跌的时候大嘴巴，好了，今天白酒大反弹，我看茅台业绩一出，中信“名嘴”又来了，直接高喊3000元不变。不知道周末放大炮的同行今天脸疼不疼。





其实老股民回想回想国内的资本市场？一管就死、一放就疯。涨的时候你是电你是光你是唯一的神话。跌的时候就是万般皆下品菜就是原罪。一个实力说话的地方，非要搞政治正确那一套站队；一个大家都在讲故事的地方，你非要骂人家故事讲得不讲武德？





所以，这就是为什么我们几十万亿的A股市场整天被几百亿的外资牵着鼻子走，被外盘牵着鼻子走，真的是醉醉的。





国内行情涨的过火，跌的过火，跟这帮机构人有直接的联系。尤其是年轻基金经理的选拔制度，只看一年期的业绩和规模，有的甚至只有半年，规模上不去，考核不通过，甚至被赶人。为了短期业绩，只能做最火的行业，哪怕这个行业半年把未来3年全涨完了，也必须得做。后面就看谁先叛变先跑为敬了。所以之前就说，国内A股最大的问题从来不是散户投资者，我们的监管部门搞了好多年的投资者教育。





教育个屁，最该教育的是这些群魔乱舞的内资机构。





今天白酒拉升，加上“你算老几”事件的影响，市场再一次跷跷板，权重大涨，科技高位股回调。非要评价的话我认为大家大可以套用本轮白酒调整时我们的观点——摒弃短期波动，重点看中期基本面因素，只要基本面没有走坏，就还能回来。A股的震荡上行，就是在几条确定性最高的主线中，此消彼长的交替上行。





至于白酒，这个位置有见底的感觉，但很难一蹴而就的拉升。