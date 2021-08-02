这段时间市场跌，各种分析都往外冒，包括周末看到有半导体分析师开始炮轰张坤。有的时候看金融圈的操作很迷，嚷嚷着看好的，并不一定看好。喊着有翻倍空间的，其实是给大资金出货做陪嫁。再加上周末，分析师怒怼行业技术大佬，分析师怒怼分析师。





尤其后者，都是讲究价值投资的人，愿赌服输算是至少还留个脸在。你哪怕喷行情不讲武德呢？眼红同行收益高，踏准了节奏，批评抱团白酒，批评对社会价值观影响太坏。能说出这种话的人是真的不要脸，非蠢既坏，还兼顾着暴露了自己的业余。





涨的时候你不说，跌的时候大嘴巴，好了，今天白酒大反弹，我看茅台业绩一出，中信“名嘴”又来了，直接高喊3000元不变。不知道周末炮轰张坤的同行今天脸疼不疼。至于茅台，3000能不能到我不知道，但我知道这一轮很多大消费，都跌出了估值的合理区间





其实老股民回想回想国内的资本市场？一管就死、一放就疯。涨的时候你是电你是光你是唯一的神话。跌的时候就是万般皆下品菜就是原罪。一个几十万亿的市场整天被几百亿的外资牵着鼻子走，被外盘牵着鼻子走，真的是醉醉的。





国内行情涨的过火，跌的过火，跟这帮机构人有直接的联系。尤其是年轻基金经理的选拔制度，只看一年期的业绩和规模，有的甚至只有半年，规模上不去，考核不通过，甚至被赶人。为了短期业绩，只能做最火的行业，哪怕这个行业半年把未来3年全涨完了，也必须得做。后面就看谁先叛变先跑为敬了。所以之前就说，国内A股最大的问题从来不是散户投资者，我们的监管部门搞了好多年的投资者教育。





教育个屁，最该教育的是这些能力更大责任更大但是实力却是渣渣的内资机构。





今天白酒拉升，导致的结果是，半导体的圣邦股份跌11点，盛新锂能跌停。。钢铁板块太钢不锈跌停，包钢股份大跌，北方华创接近跌停，斯达半导 接近跌停。。北京君正10点多。。合盛硅业接近跌停。。雅化高开6点到水下6点。。肯定有早上看高开竞价买入博涨停的。。。





高低切换又开始了，我再说一次观点吧——摒弃短期波动，重点看中期基本面因素，只要基本面没有走坏，就还能回来