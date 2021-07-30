半导体+军工+新能源成为最亮的星。





半导体这边，多环节公司已发布上半年业绩预告，从 Q2 单季度情况看，均延续 Q1 高增长态势，部分超市场预期，判断全行业高景气度下半导体各环节公司均有望实现业绩高增。





近期来看，东南亚新冠疫情持续，使得 IDM 大厂如英飞凌、东芝等 IDM 大厂供货量能降至三分之二。随着下半年电子行业传统旺季的到来，5G、车用等销量提升，下游终端强劲需求将进一步扩大产能缺口，预计包括 MOS、二极管等在内的功率器件产品价格将呈易涨难跌趋势，甚至在 Q3 有望再度上调，功率半导体产业景气度仍将持续。





目前各大厂商均出现交期严重延长的情况，部分甚至达到了40周以上。同时国内外各大半导体公司几乎全数发布涨价公告，普遍涨价5%-15%，紧缺产品甚至涨价幅度超50%，部分产品涨价幅度甚至超过十倍。产业链公司估计本次缺货潮有望持续至2023年。





军工本周走的是前低后高，这和拜登扩大“禁投令”制裁范围有关，近期如MSCI、富时罗素、标普道琼斯等多家指数编制公司宣称将从指数中剔除一系列中资军工企业。这导致短期一些被动配置资金的离场加大了板块波动。不过基本面目前没啥影响，军工的二季报普遍好看，证明订单开始放量，仍然可以关注。





锂电这边主要今天有一个钠离子电池的利好刺激，消息炒作之外还有多少空间要有一点耐心。





整体市场方面，昨天明确的在收评中提示大家注意——市场并没有匹配大涨幅的放量。周四两市成交出现了明显的萎缩。配合技术上的判断，或许这意味着短线快速的拉升后，超跌带来的修复需求基本出清。而情绪上并没有快速升温，后续可能仍然需要面对反复的横盘整理。





周五市场重现调整。





简单来说，大幅度深跌之后的反弹不会是一蹴而就的。更核心的问题，是即便有了监管上的表态，本轮针对教育行业的改革，我们认为仍然传递了比较丰富的信号。这些信号倒是市场需要“等等看”，这也是我们在本周一收评就给大家解读的问题。





从技术上来说，今天的震荡把握的尺度很好。沪指在早盘首付在了3390之上，这是前期震荡横排平台的底部。而创业板的低点回踩在趋势线支撑上，继续维持趋势线上方的震荡。





相当于在震荡的同时，兼顾了技术上的趋势。这其实就是给大家讲的，资金对于中期方向的认可。目前都在等着让子弹飞一会。但是这个过程中，各方也都无意破坏整体行情的格局。



