昨天明确的在收评中提示大家注意——市场并没有匹配大涨幅的放量。周四两市成交出现了明显的萎缩。配合技术上的判断，或许这意味着短线快速的拉升后，超跌带来的修复需求基本出清。而情绪上并没有快速升温，后续可能仍然需要面对反复的横盘整理。





周五市场重现调整。





简单来说，大幅度深跌之后的反弹不会是一蹴而就的。更核心的问题，是即便有了监管上的表态，本轮针对教育行业的改革，我们认为仍然传递了比较丰富的信号。这些信号倒是市场需要“等等看”，这也是我们在本周一收评就给大家解读的问题。





从技术上来说，今天的震荡把握的尺度很好。沪指在早盘首付在了3390之上，这是前期震荡横排平台的底部。而创业板的低点回踩在趋势线支撑上，继续维持趋势线上方的震荡。





相当于在震荡的同时，兼顾了技术上的趋势。这其实就是给大家讲的，资金对于中期方向的认可。目前都在等着让子弹飞一会。但是这个过程中，各方也都无意破坏整体行情的格局。





从领跑行业上来看，资金还是在继续加注科技大主线。而与之对比白酒大幅度调整。白酒我们一直说，二季度的最终分歧，是业绩能否延续，结果水井坊的这个中报，算是釜底抽薪。当然，对于整个行业来说，不一定是普适的，但白酒的这种调整需要等待。





军工在这本周形成调整，我们认为和基本面无关，主要还是由于拜登扩大“禁投令”制裁范围，近期如MSCI、富时罗素、标普道琼斯等多家指数编制公司宣称将从指数中剔除一系列中资军工企业。





但本次指数剔除标的大多海外业务占比较低，因此企业基本面受到的影响预计相对较小。综合来看，被动资金的一次性调仓行为造成的股价下跌有望在短时间内被市场充分反映，而中长期股价调整或将为优质企业提供更好的配置时点。结合当前军工产业“十四五”末仍具备订单支撑，随着半年报的披露，核心个股业绩高增长亦有望逐渐兑现。





还是可以继续关注的。