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重磅利好刺激见底

(2021-07-29 12:03:05)
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昨天深夜，新华社罕见发文，力挺资本市场。与此同时是，外媒传闻，监管层也召集主要投资银行高管召开虚拟会议，以缓解市场对于整顿民营教育行业的担忧。

从传闻来看，整顿教育行业的政策是有针对性的，无意伤及其他行业的公司。这对于市场是一个比较重要的稳定信号。甚至于从我们的角度来说，不仅仅要看到政策本身，而是通过这样快速的反应，能够看到资本市场在整个国家经济活动中的重要地位再进一步凸显。

实际上，这一次调整，从技术上讲解决了困扰市场很久的高位分期的问题。随着连续的急跌，短期恐慌情绪已阶段性释放，资金出逃的压力随着市场调整也实现了减弱，基本面不发生根本转变的情况下，对后市不必过度担忧。

昨天早间提示大家第一阶段暴跌已经结束，叠加技术和政策来看，这个判断还是很及时的。

目前从宏观来看，我国经济增长大体平稳，货币政策稳中偏松，经济金融环境暂维持相对利好权益资产，利率长期趋势下行的逻辑逐渐得到认可，有利于A股市场实现稳健增长。最大的不稳定因素是近期地方的疫情，不过以国内的防控力度，不存在大规模扩散的可能。对于疫情，我认为大家还是密切留意海外的数据，印度、东南亚、非洲、拉美等地区的躺平防疫，和欧美的自由式防疫，会给病毒带来巨大的变异基数。这才是未来面临的不确定因素。

整体来看，随着消息面的利好支持，市场开始走出反弹。创业板直接重新收复趋势线，非常强势。沪指在前低得到支撑，快速反弹站上前期平台下沿，强修复的阶段过半。接下来大概率还要震荡。毕竟恐慌后的情绪修复需要时间。

而且近期需要留意海外及国内疫情的情况，以及美联储的货币政策边际变化对国内市场的传导。

而对于行业，我认为大家不要改变思路，前两天我们针对双减的解读观点不变。这一次改革仍然是带有划时代意义的。会带来产业的重大变革。继续关注实业兴邦的相关品种。半导体、军工

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