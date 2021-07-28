市场展开第一轮反击，前低附近指数寻找支撑，然后展开一轮反扑。





银行、券商等大金融板块护盘，股指探底回升，沪指盘中成功翻红，创业板指一度涨超2%，权重宁德时代、迈瑞医疗等集体反弹，市场情绪有所好转。钠离子电池概念在消息刺激下走强，三孩、稀土永磁等逆市活跃，但个股依旧是普跌格局，两市超3500股飘绿。午间收盘沪指跌0.59%，深成指跌0.33%，创业板涨0.85%。





我们先给大家一个结论，反弹不会一蹴而就，因为本轮下跌的核心并不是简单地某一个行业的利空。但同时，震荡上行的方向不会改变，因为对于市场来说并没有真正意义上的利空。





理解这两点，需要理解为什么下跌。





从根本上说，大家要注意到在百年大庆之后，很多政策都有加速、加码推进的迹象。总的来说，我们套用总设计师的话，这是从【允许少部分人先富起来】，向【实现共同富裕】的一个过渡。





从前【我们为了实现先富起来】，选择性的牺牲了一部分问题，比如环境，比如容忍了地产的野蛮生长和地方政府债务以及对于土地财政的畸形依赖。容忍了资本实现了某种程度的原始积累，垄断和肆意生长。容忍了事实上的贫富差距扩大。





但在去年以来，政策开始明显的过渡到【实现共同富裕】的阶段，其标志性的信号，是针对阿里巴巴的一系列垄断调查。但这个信号在当时被杰克马的讲话事件给稀释了。





但随着此次针对教育领域的重拳出击，市场开始意识到决策层的决心。





而结合近期从阿里、腾讯、到此次教育领域，以及针对外卖平台的一系列表态可以看到，第二阶段的政策明显要开始提速，对前期的容忍做出调整，且力度很大。更清晰地就是对应碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入（降低教育、医疗、住房等刚性支出）；同时大力支持高端制造业（发展战略新兴产业）、扶持中小微企业（保就业、保民生）。





市场为什么反应剧烈。





第一，去年以来的政策转向被市场忽视了。

第二，新的政策基调下，地方政府财政、房地产产业、居民可支配收入的一系列调整会全局性的影响现阶段的产业格局。

第三，相对西方的路线调整出现并加速，这让更加熟悉西方游戏体系的资金感到了不适应。





基于上述原因，我们认为市场短期调整过深之后，会有震荡反弹，但为了适应新的政策体系（和观察是否真的存在方向的微调），后续的宽幅震荡周期可能会拉长。





但需要明确注意几点





新的政策阶段，体现的是我国与西方根本性的不同，是我们在前进中的必然方向，也是真正意义上的不忘初心，这是足以令人感动的。其次，新的路线上没有先行者的石头让我们摸着过河了，中国在开创历史，但也存在着更多的困难，尤其针对熟悉了西方游戏规则的资金，如何让他们相信中国的新模式。





最后“剧烈反应原因”中提到的第二点，会极大地在新的领域激发出中国经济新的活力。对于市场来说，将是一场巨大的机会。





其实反映在盘面上，近几天“实业兴邦”型品种的上涨，就是一定程度的反应。但这些连开胃菜都算不上。





A股的大跌并不可怕，我们只是出于一个重大的历史转折点的窗口中。市场、资金和投资者，都在有意或者无意的适应和感受新的市场环境，未来可期。