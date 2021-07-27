市场延续调整，几个因素的共同影响。





首先还是双减政策对于相关企业的影响。





昨天以及今天的下跌，最大的利空还是双减政策带来的资本预期的改变。虽然此次政策是针对教育领域的行业规范政策，但对资本市场带来了明显的扰动，一方面中央明确提出“防止资本无序扩张”，针对资本的监管将会更严格；另一方面市场对强监管预期则会明显增强，短期来看市场情绪或受强监管预期增强波动加大。





加上昨天盘前盘后传出消息，腾讯音乐的版权垄断，和外卖平台的算法剥削都被点名。所以双减虽然仅仅是一个针对教育领域的政策，但实际上影响是全局性的。这也是昨天大量不相干的品种走出大跌的原因。同样也是市场风格快速转向实业兴邦的原因所在。





今天来看，比A股更惨烈的是恒生指数，跌幅已经接近5%。以目前整体市场的走势，其实不能简单的讲资本目前对于政策的理解局限于教育行业。





尤其腾讯的下跌带崩了市场——不仅仅是针对腾讯音乐，要注意到目前大型互联网公司以腾讯为例，在即时通讯、游戏、音乐等诸多领域都存在垄断地位。





这一次的双减政策所透露出来的风向，明显更深入的碰触到了垄断资本敏感的神经。或者说是深谙另一套社会制度的资金的神经。如果这是路线分歧之下不可避免的一个过程，那么如何寻找最好的平衡点，对于要发挥经济市场化的我们来说同样重要。





如果不是我想多了，那么这个过程一定会很艰难，毕竟已经没有能够给我们摸的石头了。大家不妨记住这个时刻，这个看似剑指生育问题的政策，可能标志着我们进入一个创造历史的新的过程。





除了双减政策之外，疫情的影响不容忽视。不过，此次疫情影响可控，与去年不同，我国目前大城市疫苗接种率高，叠加其他防扩散手段快速反应，此次疫情不具备扩散条件。





至于中美会晤，有影响，但已经是这么个状态，还能差到哪去呢？





市场整体市盈率和预期ROE相对位置和去年疫情时相似，估值和点位处于合理位置，投资者不必恐慌。





上周给大家讲过，公募基金二季报重仓股持续扩散的情况。目前看，成长股超配比例扩大。近期公募基金二季报显示以“茅指数”为代表的大盘蓝筹股持仓有明显回落，而以宁德时代为代表的成长板块则成为基金重仓的重点对象。当前公募基金持仓集中度已相对年初有所下降，中盘股成为重要的配置方向，一方面中盘股通常有较高的成长预期；另一方面中盘股叠加好赛道则会带来更高的业绩预期。





从操作上看，尽管成长股也受到了这一轮调整的影响，但明显弹性和抗跌属性更好。短期风口仍然集中在成长股优质品种上，继续做好回调的调仓布局。