市场延续调整，这个咱们昨天讲了，指数虽然已经进入支撑区间，但是一根大阴线下来，企稳需要时间，不要赌指数层面的底部。





但与此同时，昨天的调整更多的是结构性的利空叠加了技术性的调整需求。并非整体市场面对的系统性风险。因此接下来的行情中仍然会有非常多的结构性机会涌现出来。





比如军工、半导体目前依旧长势喜人。





昨天的下跌，最大的利空还是双减政策。虽然此次政策是针对教育领域的行业规范政策，但对资本市场带来了明显的扰动，一方面中央明确提出“防止资本无序扩张”，针对资本的监管将会更严格；另一方面市场对强监管预期则会明显增强，短期来看市场情绪或受强监管预期增强波动加大。





加上昨天盘前盘后传出消息，腾讯音乐的版权垄断，和外卖平台的算法剥削都被点名。所以双减虽然仅仅是一个针对教育领域的政策，但实际上影响是全局性的。这也是昨天大量不相干的品种走出大跌的原因。同样也是市场风格快速转向实业兴邦的原因所在。





上周给大家讲过，公募基金二季报重仓股持续扩散的情况。目前看，成长股超配比例扩大。近期公募基金二季报显示以“茅指数”为代表的大盘蓝筹股持仓有明显回落，而以宁德时代为代表的成长板块则成为基金重仓的重点对象。当前公募基金持仓集中度已相对年初有所下降，中盘股成为重要的配置方向，一方面中盘股通常有较高的成长预期；另一方面中盘股叠加好赛道则会带来更高的业绩预期。





从操作上看，尽管成长股也受到了这一轮调整的影响，但明显弹性和抗跌属性更好。短期风口仍然集中在成长股优质品种上，继续做好回调的调仓布局。