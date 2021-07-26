



几大因素共振下市场形成大跌。





第一，积蓄已久的调整需求释放。沪指上周进入3575点趋势压力。创业板受限高位背离寸步难行。这两个信号是我们上周后半周反复提示的，市场继续了很久的调整需求释放可能会迟到但是不会缺席。同时大家要注意到上周四开始主要指数已经开始出现高位的放量震荡，分歧在快速加大。因此调整只是时间问题。





第二，毫无疑问周末双减政策的落地，超预期的政策表述，成为了周一一记重击。





两大超预期信号，一个是对于“辅导班”时间的规定，其次是对于非营利性的限制。根据《意见》规定，各地将不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。对原采用备案制的线上学科类培训机构，同样改为审批制。培训机构变更为非营利性机构意味着股东对培训机构的投入不再保有相应权利，盈余不用于利息分配，这从根本上否定了现有培训机构的商业模式。





此前，随着政策的收紧，为规避风险，有部分学科类培训机构通过将分支机构注册为非营利性机构，主体通过品牌授权、教研管理等关联交易的形式获取收益，而在未来，这类盈利模式是否可以继续维系存疑。





这两点直接动摇了目前教育相关企业的根基。在线教育板块今天贡献了15只跌超10%的品种。同时，本轮教育改革毫无疑问是意在鼓励生育，因此房地产作为存在同样的产业必然继续承受高压，今天地产也是跌跌更健康。





第三，水井坊的业绩大幅低于预期，打崩了白酒股。今天领跌毫无疑问就是白酒。水井坊公布中报，在一季度大幅度增长的前提下，二季度居然是亏损的。这让市场无法接受。加上白酒本轮炒作的核心，就是业绩能否延续涨势实现对股价的支撑和估值切换。结果水井坊直接宣告童话破灭。这个示范效应让整个市场对于白酒的情绪都很谨慎，直接造成了整个市场情绪的进一步降温。





这三个因素的共振，我们认为是导致周一市场大跌的主要原因。





但翻回头来看，如果我们认为以上因素就是影响市场的核心。那么也就意味着市场目前不存在系统性的问题，而是结构性的利空叠加了技术上的需求。





也因此，我们上周反复提示的军工行业，今天迎来高光时刻。半导体延续高歌猛进，尾盘中芯国际大幅度走强。目前在政策的引导下，市场开始呈现一种“实业兴邦”的选股模式。非要说的话，我们认为是选股的思路在变化，行情没有变化。





最后，对于双减政策，分析解读大家都做了，我就做几个开脑洞的预测吧——





1，高学历女性在相亲市场上的行情，将直线上升（女性教师，反倒未必）。这是学科辅导从资本时代，进入自给自足的小农经济时代，以及“妈妈决定智商”的认知决定的。





2，会有一批当年卷的还行的家长，捡起课本，尝试自己辅导孩子。甚至会出现机构/老师辅导家长，家长辅导孩子的景象。录播课的受众，家长将占据不可忽视的比例。





3，一对一辅导天生属于高端市场，但是家长之间的“辅导互助组”，可能是一种相对廉价的替代方案——捡起课本的家长们，可能会基于“以物易物，互利互惠”的逻辑组织起来。只要家长们捡起课本，这种组织依托于楼盘业主委员会和家长群，甚至体制内单位，可以快速建立起来。









简单翻译翻译——成人教育，才是接下来鸡娃的核心。不让直接卷孩子，那就间接卷孩子爹妈吧，利好植发行业