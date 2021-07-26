周末双减政策落地，大超市场预期。





其实相比于对于时间的规定，最重磅的毫无疑问是对于非营利性的限制。根据《意见》规定，各地将不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。对原采用备案制的线上学科类培训机构，同样改为审批制。培训机构变更为非营利性机构意味着股东对培训机构的投入不再保有相应权利，盈余不用于利息分配，这从根本上否定了现有培训机构的商业模式。





此前，随着政策的收紧，为规避风险，有部分学科类培训机构通过将分支机构注册为非营利性机构，主体通过品牌授权、教研管理等关联交易的形式获取收益，而在未来，这类盈利模式是否可以继续维系存疑。





周末公布的《双减意见》，对市场的影响太大了！不只是教育股的利空，由此引发的“三座大山”联想，把整个金融地产产业链，医药产业链，互联网都砸下来了！炒股跟党走，今天被资金发挥到了极致，加上就今天水井坊二季度业绩的不及预期，整个市场早盘一片愁云惨淡。





涨幅榜上，种业、军工这种实业兴邦的成为了绝对意义上的政治正确。我们上周反复提示注意军工品种的机会，算是很好的踏准市场节奏。





从指数层面看，上周反复给大家提示要重视市场当前阶段的调整需求。因此面对下跌并不太意外。目前看创业板已经进入去实现支撑。但沪指明显有击穿支撑的味道，午后能否展现出抵抗很重要。





本轮调整，看上去是突发信息影响下的回撤，但实际上调整情绪市场一直在酝酿。所以还是耐心等待指数层面企稳再说。军工的走势仍然可以回调继续关注。