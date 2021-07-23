今天消费股确实是太惨，白酒医药连累了大盘。尽管证券和光伏努力，仍然没有翻红。





消费的间歇性走强，我们认为与连续调整之后的估值逐步合理有关。但在整体股价仍然处于高位的背景下，这种反弹，浅了没有意义。猛了容易诱发新的抛压，就像今天这种情况。毕竟即便是现在白酒仍然是基金的第一重仓方向。而随着二季度科技的火热。基金调仓数据也在显示着科技股的吸引力仍然在增强。这种背景下，消费的大级别反弹必然诱发资金分歧。





反馈到盘面上就是反复的震荡。





从整体市场来看，我们认为还是没有办法真正解决之前提出的问题。沪指的压力，创业板的背离以及北上资金的游移。





昨天北向资金继续流入深市，成交额有所下降；到了今天已经转为流出。科技股在节后连续的拉升之后也开始显露出一些问题。





节后大盘蓝筹成分股表现低迷，中小盘高景气个股涨幅较大，但从相对涨幅来看，目前已处于极端位置，大盘股估值处于阶段性低位。这其实很好的解释了近期资金在大盘和小盘间反复横跳的原因。





板块来看，今天周期领跑，英国最新疫情影响上游大宗商品价格，与此同时，昨晚公布的几个基建利好进一步对周期形成拉动。目前看不论是刺激内需开始经济开发的策略，都在进一步的强化对于房地产依赖的转移。这几天恒大的各种新闻也开始见诸报端，地产这一次真的是山雨欲来的味道了。





比较开心的是尾盘军工终于还是起来了，再次提示大家关注——已经发布业绩预增公告的上市公司净利润同比平均增幅163%，充分体现了前期扩产增效带来的收益已经落地，行业下游订单驱动因素明显，国防军工行业已经正式拉开高景气大周期序幕。行业需求充分、企业产能加速落地，上下游企业充分兑现“十四五”开局高增长订单及需求，2021下半年预计多家优质公司具备超预期上涨可能。