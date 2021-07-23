2020年7月21日，贾跃亭创办的乐视网在深交所终止上市交易；





2021年7月22日，PPT造车的始作俑者FF正式在美国纳斯达克挂牌上市；





好吧，贾老板的生态化反过于牛逼，无法理解。至于FF到底是又一个特斯拉，亦或者又一个瑞幸，谁知道呢。我也不关心，事实证明，人类果然不因肤色而不同，所有人在故事面前都会一起为梦想窒息





今天市场开始调整。我们这几天提示的技术面需求还是需要释放，创业板和沪指都开始在最合理的位置展开调整，不过幅度可能不会太大。当初最理想的局面是创业板快速回调至支撑。





但以最近一周的情况来看，不排除市场想以时间换空间，最终以相对长周期的横盘宽幅震荡完成对于筹码的清洗和情绪的出清。





而随着热门股的调整，券商开始强势启动。每天万亿级别的成交下，券商趴了这么久确实是有点奇怪了。券商的启动点有两种。第一是行情初期暴涨带动整体市场情绪进入亢奋。





第二个，是行情末期——至少是一个波段的末期——在赚钱效应的烘托下，市场情绪拐点出现，券商走出所谓戴维斯双击，然后加速拉升之后，行情也段时间见顶。





近几年，后者的出现频率更高。因此券商这类的大金融启动，追高参与的价值真的不大。我们一直说券商要当指标来看，不建议参与。毕竟不管你是潜伏还是追，性价比都太低了