市场继续震荡，但放量明显，整体行情的人气被明显激活。本周基金中报披露完毕，从目前披露的数据上也能够看到一些端倪。





我们目前测算，主动偏股型基金仓位上升逼近80%分界线，这对于接下来的市场有极强的指示效应。与此同时，二季度股债仓位抬升而货基仓位下降。这种情况在2015年以来出现过10次，皆是风险偏好明显抬升的信号。





本次主动偏股型基金股票仓位抬升1.72个百分点至79.67%。回顾历史上，满足股票仓位环比上行2个百分点、绝对值达到80%标准，在2009Q1、Q4，2010Q3、Q4，2013Q3，2014Q3，2020Q2、Q4时期出现过，统计上述阶段前后的市场表现发现：仓位处于高点且环比上行季度中8次股市当季度上涨，概率为100%；5次后一个季度上涨，概率为62.5%。接下来三季度市场仍然大概率维持情绪上的良性运转。





从仓位配置上看，中小规模基金是本轮电子、电新等板块背后的主要推手，同时也是食品饮料等板块的主要减持基金，而规模较大的基金对于电子和电新等板块则相对谨慎，对于食品饮料等板块的减持幅度也明显小于小规模基金。而从基金规模与持有标的市值的匹配来看，基金规模与持有标的之间确实存在较强的相关关系，这也解释了2021Q2中小市值风格占优的原因：2021Q2百亿规模以下公募是本轮公募内部的积极加仓者，相较于大规模基金，该类基金更偏好中小市值标的。





这解释了短期小市值科技股的暴涨原因，同时也决定了，后期市场风格很可能会随时转入大幅波动的分化。尤其二季度开始，偏股型基金的持仓集中度下降，已经不仅仅局限在周期领域，而同样出现在小市值科技品种中。





因此操作上还是那句话——大可以继续享受风口。但随时绷紧一根弦。





今天盘面上，半导体继续领跑。消息面，台湾省半导体行业营收增速再创新高，全球的半导体景气都在继续蔓延。诚然，半导体行业的高景气已经是事实，这其中，尤其以新能源车带动的需求提振为主导。





但需要注意，本轮景气同样得益于大陆对于疫情的控制，以及疫情影响下海外的产能受阻。反映在指数上，从2020年初至今，A股半导体指数涨幅已经达到146%，台湾省半导体指数涨幅为78%，美国费城半导体指数涨幅为72%。





但随着近期全球共振式的走强，是否意味着海外的订单开始加速复苏，届时对于大陆的分流压力是否会加速行业迎来分歧。这是需要继续去跟踪的问题。





不过总的来说，我们认为本轮科技的大风远没有结束，方向继续看多，节奏是震荡上行。短期注意沪指的压力和创业板的背离如何处理。