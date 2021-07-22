市场继续左右横跳，指数层面沪指继续拉升，创业板受到前高和通道上轨影响走出回调。





热点上也再一次回到了消费的老路线上，不过市场整体继续维持万亿级别，有量就能玩，尤其对于今天启动的大金融板块而言。特别是券商——天天市场万亿级别的放量，券商装死，这就有点过分了。所以这个位置金融股顶一顶是比较靠谱的。不过市场目前的风向还是科技，所以权重补涨之后大概率风口还是要回去。





从最新公布的数据来看，台湾省半导体行业营收增速再创新高，全球的半导体景气都在继续蔓延。





国内受芯片供应短缺以及排放标准升级切换期等影响，5、6月份汽车产销出现了一定的回落，6月份当月汽车产销分别完成了194.3万辆和201.5万辆，环比分别下降了4.8%和5.3%，同比下降了16.5%和12.4%。





全球角度还包括丰田汽车出现芯片短缺停产；通用汽车表示由于芯片短缺正延长北美五家跨界车工厂的停产时间；梅赛德斯-奔驰品牌因芯片短缺下调今年的销售预期；特斯拉因芯片短缺Powerwall积压订单超5亿美元。





据国际半导体产业协会（SEMI）公布电子系统设计（ESD）行业第一季度的收入增长17%创下新纪录，而半导体制造设备业到2022年销售额预计将超过1000亿美元。





2021年ESD业的各个细分类别如IC设计、PCB设计、半导体IP等的收入都得到了大幅的增长。





基本面稳固的大背景下，整个科技还会继续把故事讲下去，即便是对于高位的顶部构建，也不会是一蹴而就的。这是一直以来的观点。