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还有两个板块值得一抄

(2021-07-21 16:05:01)
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河南这次千年一遇的大暴雨，新闻视频看的揪心。郑州整个城市，地铁进水停运，公交无路可走，高铁不通，航班停飞…

很多只看视频的小伙伴很难理解为什么会这样，实际上对比一下数据：

昨天的暴雨，相当于一小时内150个西湖被倒进郑州，相当于一天塞十条黄河进千万人口的城市。河南已经提前一周做出预警了，只不过灾害还是太超出想象。

要知道国内200的降水量就是干旱与否的分界线，不少地区一年降水都没有200，更不要说一个小时200，量大的难以想象——郑州市二七区尖岗气象站24小时降雨量高达696.9毫米

咱们国家的中部省份对待干旱很有一手，但是对待这种特大暴雨真的还是稚嫩，不过这次难关读过之后，会好起来的。不过从今天抢险救灾的消息来看，咱们国家对这种大灾大难的防范和救援措施真的是太厉害了，发现迅速行动及时，从08年四川地震后培养出来的，如果真在国外，估计也没人管，疫情都群体免疫了，洪涝大雨不也是丛林法则自顾自么。

感谢救援人员，祈祷灾情早日过去，人民安居乐业。


资本市场这边，指数这边，是真的强势，创业板沪指都明显放量，创业板直接走出新高，明天注意一下沪指，再涨又要磨到趋势线压力，开始进入前期高位平台的压力区间了。

板块方面，今天新能源锂电全面上涨，板块比之前预期的更强，逻辑还是那个逻辑，目前看来新兴产业确实是踏上风口。

除此之外，还是继续提示军工，从近期军工企业业绩披露情况来看，整体利润增长情况良好，而随着装备更新和军民融合的推进，军工行业未来有望能够逐步释放业绩；同时从事件驱动角度来看，当前国际局势复杂化，对行业也存在助推。

另外中期看疫苗仍然有机会，海外恐怕没什么能力扑灭疫情，尤其印度这种养蛊的国家，后续病毒的变异可能会长期带来疫苗产业的高景气。

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