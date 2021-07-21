河南这次千年一遇的大暴雨，新闻视频看的揪心。郑州整个城市，地铁进水停运，公交无路可走，高铁不通，航班停飞…





国家已启动特大自然灾难，一级战备，中国人民解放军奔赴战场！灾难面前，生命最重要，这个时候，要靠党和政府的力量，才能力挽狂澜，感谢救援人员，祈祷灾情早日过去，人民安居乐业。





灾情有多严重？仅昨天，20日16-17时的降雨量，高达201.9毫米，超过我国陆地小时降雨量的极值，相当于十多个西湖的水，在一小时内全部倾泄下来。





刚刚看了气象台的预报，今天，仍然有暴雨和大暴雨，希望所有人都能平安，雨赶快停。





指数这边，是真的强势，开始选择向上突破，尤其创业板，伴随明显放量。昨天咱们说的关键要素目前看是满足了。





今天新能源方向由于锂电反弹而上涨，创业板在大盘股带动下，显著上攻，各题材股纷纷表现，热点大多数在新能源这边，也有其他的个股主力逞强。





还是继续提示军工，从近期军工企业业绩披露情况来看，整体利润增长情况良好，而随着装备更新和军民融合的推进，军工行业未来有望能够逐步释放业绩；同时从事件驱动角度来看，当前国际局势复杂化，对行业也存在助推。





另外中期看疫苗仍然有机会，海外恐怕没什么能力扑灭疫情，尤其印度这种养蛊的国家，后续病毒的变异可能会长期带来疫苗产业的高景气。