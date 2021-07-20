隔夜美股的下跌没有真正对市场构成影响，这是好事，证明A股目前的韧性更强了。而从海外下跌的诱因来看。货币政策收紧的预期，消费的萎靡，以及疫情的重新抬头，至少前两者对于A股的影响比较有限。





上周美国6月通胀数据公布，美国CPI同比增幅达到5.4%，超出之前的预期值5.0%，继续创下92年以来的新高；核心CPI同比增幅达到4.5%，大幅超出之前的预期值3.8%。拆分来看，6月份食品项、能源项和核心项对CPI的贡献分别为0.34%、1.48%和3.59%。





随着美国经济加速复苏，核心通胀项目接力食品项和能源项，逐渐成为通胀超预期的主要推动力量。美国通胀数据已经连续3个月超预期，美联储主席鲍威尔在国会听证会上也首次表露出对当下通胀的担忧，也因此，美联储收缩货币的预期在继续升温，这是导致美股大跌的导火索之一。





但相比于美股依靠流动性推高的泡沫。我们在去年疫情期间反而保持了相当克制的货币政策，因此A股本身在流动性方面的泡沫非常有限。反而今年在海外开始出现货币收缩信号的同时，央行启动了一轮超预期的定向降准。我们近期也给大家分析过，这个降准是要对冲接下来的经济压力，因此逐步宽松很可能会是未来相当长时间国内货币政策的主基调。这对于A股而言，是一个非常有力的强心针。





只不过，海外的货币政策担忧，必然导致短期北上资金的波动加剧。像上周北上资金净流入16.69亿元，其中7月14日受到美联储通胀数据扰动，北上资金单日净流出约108亿元，次日北上资金快速回流约124亿元，北上资金短期波动加剧，会带来市场情绪的大起大落。叠加短期技术层面的压力，市场调整的需求还是有待于进一步的释放。





比较值得担忧的是目前疫情的问题。虽然国内防疫不错，但欧美这一波的疫情抬头，还是印度的德尔塔毒株。当然对于西方国家而言，疫苗的开发不是什么难事。





但目前的问题是在印度、非洲、拉美等地区已经基本上处于躺平等死的状态后。德尔塔不会是最后一个变异毒株。后续海外的疫情很可能会随着病毒的变异传播成波浪形式的间歇性发力。这对于国内的情况是一个考验。但对于相关的医药品种，可能会是一个长期的利好。





板块方面，半导体、锂电池，军工。前面两个短期还是先看分歧，军工的机会可能会更安全一些。