隔夜美股下跌对于早盘市场还是有影响。





对于美股目前所谓的三大利空，货币政策收紧预期以及消费情绪的萎靡，这两点对国内的影响其实不大。尤其前者，一方面是A股一直是出于低温状态，对海外的波动没有那么大的反馈，另一方面，我们的货币政策在这个时间点刚刚出现转向，后续的政策腾挪空间是挺大的。





真正需要担心的是疫情的问题。这一波美国的疫情抬头，还是印度的德尔塔毒株。当然对于西方国家而言，疫苗的开发不是什么难事。





但目前的问题是在印度、非洲、拉美等地区已经基本上处于躺平等死的状态后。德尔塔不会是最后一个变异毒株。后续海外的疫情很可能会成波浪形式的间歇性发力。这对于国内的情况是一个考验。





个股方面，连续5天都是3000绿，1000红，可想而知，亏钱效应是多大；资金情绪低迷，主力这个时候也是无心恋战，稍安勿躁，稍许耐心





时间方面，7月政治局会议临近，对下半年经济形势和货币政策基调政治局会议或给出定调。与此同时，当前中期业绩报告披露窗口到来，市场在其他扰动因素较多的情况下，关注盈利成为核心焦点，从已披露业绩预告的公司样本来看，中报业绩继续回升态势延续，成长板块继续占优。





往后看，市场一方面需静待七月政治局会议落地，另一方面成长板块盈利趋势相对明确的背景下或将再次获得市场青睐，整体来看市场依旧呈现结构性行情