指数层面比想象中的要强势，主要是源于消费再一次挑起大梁，支撑住了科技回调带来的压力，而北上资金再一次狂扫80亿。





这其实印证了我们一直以来对于中期局势继续看多的观点。但短期市场私以为仍然存在较强的调整需求。





从几个近期市场的热点品种来看，新能源的过热已经比较明显，上周反复提示题材进入大分歧窗口，周末消息一方面出现了召回的利空。另一方面，多氟多、赣锋锂业开始各种手段扩产。18日潜江市孚诺林年产2.5万吨偏氟乙烯聚合物生产线及配套项目开工，此次开工项目总投资12亿元，年产2.5万吨偏氟乙烯聚合物，相当于2021年全球锂电用PVDF供应量。





这一波新能源炒作的核心是供需，一旦供给大幅度提升，价格的波动必然加剧，尤其目前对于板块已经处于高位的状态，今天总龙头宁德时代完全放弃收复10日线，进一步向下至20线寻找支撑。新能源短期分歧肯定会进一步加大。





是震顶还是中继需要看后续行业基本面的变化，但至少有一点是明确的，即短期不宜接飞刀。耐心等一等。





消费短期的再一次走强与之前和大家做的流动性判断是一脉相承。





已经披露的二季度数据依然在展示经济的韧劲，但不改变我们“经济复苏触顶、流动性稳定充裕”的宏观场景框架，因为短期从PMI出口新订单、挖掘机销量以及水泥价格等指标看，经济下滑压力在显现，中期来看，下半年房地产销售、出口的压力犹存。近次的降准我们理解为是预防性稳增长举措。





而随着后期的压力增大，不排除货币政策会有较大幅度的转向。在此基础上，基本面极强的，充分回调的消费再一次回归主流就是顺理成章。





这个逻辑上周讲过，不赘述。





指数层面，尽管依靠消费平抑了调整需求，但上证指数有再度考验60天线3533，以及3500关口的可能，而对于创业板市场而言，再一次形成了背离形态，成交量显示的高位分歧不断加大，大概率存在更大调整的调整力度，首先关注下方30日均线3350点区域的支撑力度。不过中期方向问题不大。





强势题材方面如上文所说，反复震荡是大概率事件。我们认为大家可以关注军工接下来的表现。





截至7月15日，中信军工分类中共有28家公司发布了半年报业绩预告，其中23家公司预喜，占比82.14%。以归母净利润增长上限统计，涨幅超过100%的公司有9家，涨幅超过50%的则达到19家。航空产业链呈现出全链条火热行情。在“2027年实现建军百年奋斗目标”战略目标设定背景下，航天军工行业进入发展快车道，一旦市场开始进入高低切换，那么还是值得继续关注的。