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调整需求仍需释放

(2021-07-19 11:46:34)
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周末新能源方面几个巨头扩产的消息落地，加上召回的事件影响，叠加目前板块的高位过热，带动了强势题材的调整。

和上周一样，此前反复震荡的消费再一次站出来接力。

所以看到市场上，指数的调整其实很有限。创业板临近午盘再一次翻红。

我们认为目前市场仍然存在调整需求，事实上上周上证指数已经呈现阴阳线交替，北向资金也出现大进大出，与此同时，部分热门板块高位宽幅震荡，短期出现资金兑收迹象，高位板块将面临一定的回调压力。

不过，从目前的业绩披露情况来看，部分高景气度板块并未出现基本面的问题，当前的调整一方面由于市场预期较满，另一方面则是因为短期累计涨幅较大，本轮回调或带来部分板块的介入机会。

而考虑到市场成交量持续维持在万亿以上，并且金融等权重板块有所企稳，预计市场仍将不乏短期的题材性机会，不过主线切换过程中，题材的轮动或将较快，对节奏的把握提出要求。

本周周初来看，上证指数有再度考验60天线3533，以及3500关口的可能，而对于创业板市场而言，创业板二次日线顶部结构已形成，大概率存在更大调整的调整力度，首先关注下方30日均线3350点区域的支撑力度。不过中期方向问题不大。

强势题材方面如上文所说，反复震荡是大概率事件。我们认为大家可以关注军工接下来的表现。

截至7月15日，中信军工分类中共有28家公司发布了半年报业绩预告，其中23家公司预喜，占比82.14%。以归母净利润增长上限统计，涨幅超过100%的公司有9家，涨幅超过50%的则达到19家。航空产业链呈现出全链条火热行情。在“2027年实现建军百年奋斗目标”战略目标设定背景下，航天军工行业进入发展快车道，一旦市场开始进入高低切换，那么还是值得继续关注的。

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