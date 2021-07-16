市场延续震荡调整的格局，尤其创业板。不过虽然看指数跌了不少，但其实都没有影响到趋势。对于创业板的这个跌幅，我觉得大家要逐步适应。毕竟目前来看，创业板的活性以及成长性明显好于沪指。创业板指数逐渐成为反应A股赚钱效应的真实指数。





这个我们在此前横向对比两大指数十年年化涨幅的文章里面讲过，不赘述了。





但话说回来，创业板的特征就是弹性大，波动大。因此以创业板反应的A股情绪而言，很可能未来就会以相较于过去主板更大比例的涨跌来进入一种新的常态。





而对于目前的指数而言，其实最大的问题还是技术层面——上证指数仍然被上方3575附近的缺口压制，连续一周反弹未果，并且放量也失败，目前看，如果下周上不去就要下探，再一次回踩3500点蓄力。





创业板在本周新高之后再一次面临之前的问题——背离。多周期背离后还出现了缩量，目前看很多高位股的分歧开始传达至指数层面，创业板可能需要认真的调整一下。空间还是有的——在3350点之上的调整都仍然可以接受。





整体而言，我认为目前市场调整一下是比较合适的，像今天有色很多都收出上影线。锂电池盘中强转弱有点分水岭的感觉。军工上午很强，结果到收盘也是大分歧结束。





一日龙头中航重机被机构暴头后涨停的航发动力反而成一日龙头，总龙头晨曦航空盘中摸板的勇气也没。这个题材周一如果不能强势崛起，恐怕就是一日游的典范。





反正题材上的感觉是人心比较浮动。这个浮动不是说对于行情方向。相反，对于行情我看到市场还是比较坚定，不然不会有这么多资金愿意试盘。但对于短期的点位，更多的分歧开始涌现，这个时候，其实调整一波再走，更有利于后市。