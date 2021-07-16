指数延续震荡格局。





领涨板块清一色顺周期资源类的，煤炭，化学，有色，钢铁，稀土，，部分电力，军工，电子，半导体助涨，大盘黄白线分离太厉害了，金融权重，核心资产抱团大票类，基本压制着，指数一时半会儿起不来。





这几个板块其实都是我们最近一段时间反复在文章里面讲的。大家能看到，市场现在即便轮动，也是本着肥水不流外人田的思路。





资金就是在有数几个优质的题材里面做倒手。实际上早上看，有色铜铝稀土板块大涨，领涨个股:焦作万方，盛和，川能，中国铝业，格林美，几乎没有之前低位补涨的属性，都是之前一波有热度的板块回温。





尤其现在，中报披露窗口下，市场主力资金都在主做7月份的业绩炒作，外资也在积极调仓换股，垃圾股暴雷的不少，但是优质股的机会也在显现。





这或许就是未来相当长一段时间，A股的风格所在。





早盘大金融在强势了一天之后陷入震荡调整，想靠大金融是不太可能的事情了，昨天好不容易银行、券商涨了一把，今天又被打趴下了，目前看整体市场的成交量不足，还是在限制超级权重的表现空间，这也是我们反复说， 大权重看个信号，垃圾股看个热闹，只有优质主线，才能能把握住的幸福。





早盘，资金还是回流到了新产业三剑客，趁着有点分歧，低位的军工也有资金回流，航发动力、洪都航空、华力创通等集体大涨。就像昨天说的，方向没啥问题，短期震荡做好低吸高抛