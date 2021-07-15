国家统计局公布了上半年GDP情况，我国上半年GDP同比增长12.7% 第二季度增长7.9%





数据非常亮眼，但对待经济数据我们必须把眼光放得更远。从目前几个确定性的因素来判断。海外疫情引爆下的国内出口拉满，已经达到极限，并且会随着海外疫情的逐步消退而减缓。国内方面房地产在房住不炒的背景下被死死按住，加之地方政府在土地财政缩水的背景下财政短缺，因此基建的力度也很可能会放缓。





这意味着，未来几个季度，我国的经济增速会逐步呈现一个放缓的局面。





而这个背景下如果重新看待此次央行的降准会发现有着更多的解读空间，这很可能是未来中国为了应对国内经济增速放缓而实施的货币对冲政策的起点。





因此，未来一年中国的货币政策将有四步曲：不急转弯到慢转弯，到转弯，到轰油门。大的方向是一个逐步宽松，逐步加码的节奏。





尤其比对美国，美国这次基本上放弃了收缩货币的想法，即便向后看，本轮货币正常化的时间也极有可能会拉得非常长，比大家想象的还要长。再加上中国过去这一年多，我们货币正常化，中美的利差已经在相对比较高位，它是有一个利差保护的。





实际上也给了我们动用货币政策更大的空间，所以人民币升值的压力会缓解，但不会大幅贬值，资本的流出压力也不大。





而对于资本市场而言，自古宽松无熊市！今天金融三剑客和白酒的再一次启动。一方面是估值共振带来的反弹需求，另一方面，或许已经有这对于货币政策预期的反应。





而对于整体行情而言，如果我们对于货币政策的方向能够达成某种共识，那么就没理由对未来的行情感到担忧。