



短期市场的几个信号大家要特别注意。





第一，是指数面临的压力。沪指一直是宽幅震荡，没什么好说的。而创业板在突破新高之后昨天出现了明显的放量十字星形态。表明高位压力和分歧开始出现。创业板3560这里周线月线级别大压力，指数很难突破，那就要深度回调一次。一定要远离创业板类别的高位个股。谨防300点左右的回调。





第二，近期高位的科技股随着创业板的调整需求的显现开始形成回调。锂电池今天大跌，昨天就已经出现疲态了，以A股的尿性，短线加速就意味着风险的来临。不说调整开始，我们要要明确，科技股第一波强势拉升之后的大分歧窗口开启了。以A股对于相关板块的深度参与情况来看，就此一蹶不振的可能性不高。后面肯定还会有反复的拉锯，也就是高位震荡。但对于相关品种而言，这个位置绝不是适合短期进场的点位。





我们给学员提示的新宙邦，作为当时锂电池补涨需求较强的品种，6月中旬提示至今，涨幅也有58%。这个短期拉升的幅度，确实是积累了较大的获利盘。锂电池的中期逻辑目前看仍然是供需倒挂。随着三季度锂电消费旺季临近，锂电上游原材料产业链再度掀起涨价潮，六氟磷酸锂、磷酸铁锂电解液等价格近期均有不同程度的上涨，上游的涨价潮有望向锂电池方向传导





此外，锂的主要出口地区非洲疫情加剧，“锂钴荒”可能加剧。而随着全球范围内的疫苗普及，海外电池厂商的投资扩产启动，未来半年锂电设备需求有望进入集中释放期，同时，全球“碳中和”背景下，随新能源车渗透率持续提升，动力电池装机量将持续高速增长，锂电设备需求向好，成长空间仍大。供应整体偏紧，需求不断拉升，供需错配导致锂资源价格维持高位。





这个结构不改变，后面就还有机会，但对于大家操作来说，一定要控制好节奏。





总的来说，市场开始形成分歧，虽然相对于创业板，上证指数短线还有上冲3570-3620点区域的可能性，但重点要观察成交金额情况，一旦量能缩减至万亿之下，亦或是北上资金转为净流出，都是值得警惕的信号。