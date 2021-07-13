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创业板首次反超沪指，发生了什么

(2021-07-13 16:45:55)
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今日两市分化，开盘创指在锂电、网安概念带领下冲高，点位一度超越沪指，为A股历史首次，随后指数走势分化，创指下挫后维持水下震荡，一度跌逾1；截至收盘，上证指数涨0.53%，深证成指涨0.18%，创业板指跌0.56%。

创业板的点位上反超，其实已经是箭在弦上。

上周，全球主要大类资产中，创业板指表现最佳，累计上涨2.26%，已经展现出强势的姿态。

而在周一，在全面降准的利好刺激之下，三大股指迎来本周的开门红。新能源车、有色、通信、消费等板块全线走强。其中，创业板指收涨3.68%，盘中一度涨逾4%。再看创业板近3个月的走势，自2021年4月12日以来，截至今日收盘，涨幅高达27%！几乎可以说是全球主要大类资产中，涨幅最强劲的品种之一。

创业板点位追上主板，这意味着什么？

上证指数90年编撰，起点是100点，现在3560，掐头去尾31年，年化大概12%的增长。
创业板2010年编撰，起点1000点，现在也是3560，掐头去尾11年，年化大概也是12%的增长。

看上去，两个主要指数是齐头并进，但不要忘了，沪指是有名的出走十年归来仍是少年，沪指在15年之后，甚至我们说极端一点，在08年之后就没有过真正意义上的能够维持的重心的上移。

这意味着过去13年沪指零增长，而创业板在12年之后几乎维持了一个非常稳健的之字形涨势，本轮创业板牛市更是从18年四季度维持至今。换言之，创业板所代表的中国高新产业，已经成为了中国经济最具成长性的一个剪影。

在08年乃至于12年前后两轮经济刺激中，唱主角并且一度成为资本市场圣经的传统行业，真正的退出历史舞台。如果说，谁真正见证了中国的产业转型和产业升级，那么实际上创业板可以说是最好的一个见证。

板块方面，网络安全、白酒股开盘走强，低位游戏股、煤炭、钢铁等盘中轮番拉升，碳中和概念股全天表现强势，10余只个股涨停或涨超10%；高位高景气板块分化，光伏、BIPV概念继续上涨，锂电池、半导体芯片走弱。两市全天成交12203亿，连续第9个交易日破万亿，外资净买入25.79亿。

市场没有太多超预期的因素，有几点值得注意的。一个是大权重连续调整之后，再一次进入较好的比价区间，修复性的需求开始呈现。

第二是随着中报披露，部分科技股开始呈现高分化。比如部分消费电子品种。过去市场普遍认为半导体高景气之下，行业享受全产业链的高增长。但中报反馈的情况来看，因为上游的产能限制，反而部分中游企业的订单量骤降。这成为了半导体大分化的原因。

所以这也是我们说，大家如果这个位置追热门，一定要把行业逻辑理清楚，找到木桶的最短板，才是接下来炒作供需关系的机会。

不过整体来看，我们认为市场方向没什么问题，不论从流动性，还是整体中报目前披露的业绩情况来看，A股还有的看。

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