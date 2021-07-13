美股周一收高，三大股指均创历史最高收盘纪录，标普500指数涨0.35%，纳斯达克指数涨0.21%，道琼斯指数涨0.36%。但A股这边在周一的拉升之后并没有走出连续逼空。





昨天说过，降准对于短期实际的流动性影响有限，更多的是带来中期货币政策方向上的转变。因此在这个基础上，快速的拉高之后，继续看震荡是大概率事件。





受到利好——工信部印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，提出到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%——影响，网安概念早盘一度活跃，但周二市场领跑从早盘的网安概念，快速回归大权重。





这里面几个因素是值得注意的。一个是大权重连续调整之后，再一次进入较好的比价区间，修复性的需求开始呈现。





第二是随着中报披露，部分科技股开始呈现高分化。比如部分消费电子品种。过去市场普遍认为半导体高景气之下，行业享受全产业链的高增长。但中报反馈的情况来看，因为上游的产能限制，反而部分中游企业的订单量骤降。这成为了半导体大分化的原因。





所以这也是我们说，大家如果这个位置追热门，一定要把行业逻辑理清楚，找到木桶的最短板，才是接下来炒作供需关系的机会。





不过整体来看，我们认为市场方向没什么问题，最直观的数据还是中报，我们统计了5月以来有分析师覆盖的上市公司披露了中报预告后分析师盈利预测的变化情况。在57家样本公司中，有23家公司业绩在披露中报预告后有所上修，而业绩下修的有13家公司，业绩预测维持不变的有21家公司。也就是说，中报预告披露后业绩上修的情况更为普遍，平均净利润率上调幅度达5.1%，中位数为2.3%。





证明尽管有着去年二季度的高基数，但相当比例的公司表现出了极强的业绩弹性。这也是我们中期继续看好行情的关键