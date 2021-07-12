7月12日，创业板指收涨3.68%。行业方面普遍涨幅明显，休闲服务，通信，计算机，综合，有色金属，化工，电气设备等涨幅居前，其中休闲服务上涨5.77%，通信上涨4.52%，计算机上涨4.41%。





往复震荡一周的市场能够在周一形成强势局面，我们认为和多重利好的叠加共振有直接关系。





一是央行超预期降准和货币金融数据企稳，提振市场情绪。本次降准不论从时间还是从力度都是超预期的，尽管4季度本身的流动性压力较大，降准释放的流动性仅仅能够起到对冲的作用。但还是根本上扭转了去年年底以来市场对于央行收紧流动性的担忧。





二是产业政策不断出台催化板块行情。11日储能安全专题研讨会中工信部专家表示多个推动新型储能发展的政策正加紧制定，将加快梳理太阳能光伏、新型储能电池、重大终端应用等能源电子产业链条，研究制定支持能源电子产业发展的相关政策。受此影响，电气设备板块涨幅达2.34%。





12日工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，提出将在5G、云计算、人工智能等领域加速推动相关技术产品的研发和推广。预计至2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。受此带动，通信及计算机板块涨幅分别达4.52%及4.41%。





三是化工等个股中报业绩亮眼，板块整体提振。10号已披露的中报业绩中，化工板块的兴发集团、华峰化学、英力特、金瑞矿业以及新安股份预期业绩增速均在400%以上，个股业绩高增速的预期，催化了整体板块情绪。





四是北上资金净流入仍在持续。今日北上资金净买入16.42亿元，上周北上资金净流入83.19亿元，本周流入情绪仍在持续。





整体来看，A股在当前时间点确实呈现了人气的恢复。尤其对比7月初一周，因为百年大庆延后的风险事件逐步显现，给风险偏好造成一定抑制。市场整体情绪的提振，叠加中报高景气的行业业绩提振。热门股有望迎来行情的加速