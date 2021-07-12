经历一周的震荡，A股早盘走出一波强势拉升，创业板4%的涨幅直接突破新高。





市场上涨，与周末的消息面脱不开关系。目前看，周末最大的利好当属央行降准。





对于此次降准，我们开宗明义的讲，是超预期的。在此次全面降准落地前市场对于国常会提出的“适时运用降准等货币政策工具，加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持”，普遍理解为会以定向降准落实政策。

但仅仅两天后央行决定全面降准0.5个百分点。相当于释放长期资金约1万亿元

而从历史上看，历次国常会提出降准之后，大部分都在1-2周内实施了降准——因此此次降准不论从落地时间还是从力度上看，都是超预期的。





但实际释放的流动性方面，大家必须要充分考虑资本市场下半年所面临的流动性压力：一方面由于今年下半年MLF到期压力大，本周（7月12日当周）将到期4000亿，年内将到期4.15万亿，降准释放资金将部分用于置换到期MLF；另一方面由于7月中下旬的税期高峰将带来流动性压力，此时降准也是为了对冲下旬的流动性波动。所以对于市场来说，这一万亿对冲之后还能剩下多少，就是很大的问题了。





不过，尽管降准会部分置换到期MLF，但全面降准仍然有非常强烈的信号意义。此次降准为2020年下半年货币政策逐步回归正常以来的首次，说明国内货币政策有所微调，略偏宽松。尤其针对A股市场而言，大家需要知道，农历新年后的调整，很大程度是源于市场对于流动性收紧的担忧。

在此背景下，此次时间窗口和力度都超预期的降准操作，其示范意义，和信号价值是远超过释放流动性本身的。





因此，全面降准简单来说三点：1，确实是超预期。2，叠加下半年的MLF到期实际上释放的流动性很有限。3，对于扭转市场目前的货币政策预期很重要。因此降准的利好，短期实质影响有限，反而中长期会更好的体现在整体市场的风险偏好上





市场风险偏好的转变，直接带动的是风口行业的再一次爆发。而此次毫无疑问就是科技。软件、半导体、锂电池再一次全面拉升。





尤其锂电池方面，目前是利好不断——不久前有报道称，小鹏汽车CEO何小鹏为了顺利拿到电池，在宁德时代蹲守一个星期。而宁德董事长曾毓群在近期召开的股东大会上表示，客户最近催货让他快受不了。业内预测，到2025年，动力电池缺口将扩大到约40%。





我们还是之前的观点，风口来了，不要轻易言顶，设置好止盈的同时，享受起风的快感就完事了