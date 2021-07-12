加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：134,750,275
  • 关注人气：204,538
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

风口来了啥都不要想

(2021-07-12 11:35:58)
转载
经历一周的震荡，A股早盘走出一波强势拉升，创业板4%的涨幅直接突破新高。

市场上涨，与周末的消息面脱不开关系。目前看，周末最大的利好当属央行降准。

对于此次降准，我们开宗明义的讲，是超预期的。在此次全面降准落地前市场对于国常会提出的“适时运用降准等货币政策工具，加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持”，普遍理解为会以定向降准落实政策。
 
但仅仅两天后央行决定全面降准0.5个百分点。相当于释放长期资金约1万亿元
 
而从历史上看，历次国常会提出降准之后，大部分都在1-2周内实施了降准——因此此次降准不论从落地时间还是从力度上看，都是超预期的。

但实际释放的流动性方面，大家必须要充分考虑资本市场下半年所面临的流动性压力：一方面由于今年下半年MLF到期压力大，本周（7月12日当周）将到期4000亿，年内将到期4.15万亿，降准释放资金将部分用于置换到期MLF；另一方面由于7月中下旬的税期高峰将带来流动性压力，此时降准也是为了对冲下旬的流动性波动。所以对于市场来说，这一万亿对冲之后还能剩下多少，就是很大的问题了。

不过，尽管降准会部分置换到期MLF，但全面降准仍然有非常强烈的信号意义。此次降准为2020年下半年货币政策逐步回归正常以来的首次，说明国内货币政策有所微调，略偏宽松。尤其针对A股市场而言，大家需要知道，农历新年后的调整，很大程度是源于市场对于流动性收紧的担忧。
 
在此背景下，此次时间窗口和力度都超预期的降准操作，其示范意义，和信号价值是远超过释放流动性本身的。

因此，全面降准简单来说三点：1，确实是超预期。2，叠加下半年的MLF到期实际上释放的流动性很有限。3，对于扭转市场目前的货币政策预期很重要。因此降准的利好，短期实质影响有限，反而中长期会更好的体现在整体市场的风险偏好上

市场风险偏好的转变，直接带动的是风口行业的再一次爆发。而此次毫无疑问就是科技。软件、半导体、锂电池再一次全面拉升。

尤其锂电池方面，目前是利好不断——不久前有报道称，小鹏汽车CEO何小鹏为了顺利拿到电池，在宁德时代蹲守一个星期。而宁德董事长曾毓群在近期召开的股东大会上表示，客户最近催货让他快受不了。业内预测，到2025年，动力电池缺口将扩大到约40%。

我们还是之前的观点，风口来了，不要轻易言顶，设置好止盈的同时，享受起风的快感就完事了

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有