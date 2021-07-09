周五市场探底回升，沪指再一次回踩3500平台，比较需要注意的是，连续两天的创业板十字星都是放量的，证明这个点位市场的分歧还是比较大。





连续两天的调整很多朋友有点看不懂，尤其对高层释放的降准信号后的连续剧震有点迷茫，之前没来及讲，今天掰开了给大家说一说。





国常会意外提及“降准”，我们认为原因有三，一是经济复苏过程中的不平衡、不均衡问题，分化愈演愈烈。这种分化除了行业间的分化，如新旧行业的景气分化，还有行业内部龙头企业和尾部企业的分化。本质上供给侧改革以来，这种分化就持续存在，但是疫情过后，尤其是伴随疫情期间超常规宽松政策的退出，分化愈加严重。





二是大宗品价格的高位严重挤压了中游企业利润，尤其是中小微企业压力较大，增收不增利情况普遍存在，进一步加剧了上述分化。





三是制造业投资和消费数据的不及预期为后续经济持续复苏蒙上了阴影。因此结构的分化，尤其是中小微企业面临的持续压力，决策层尤为担心。





而从目前的政策表态上来看，着力点还是集中在中小微企业层面，结合过往的MPA考核和降准经验判断，未来降准大概率会定向为中小银行，资金流向目标为中小微企业，更加倚重结构，而非全面，因此不易解读为全面宽松。所以市场在当时和之后这两天都没有太大的激动。





而且当前增长还在复苏通道内，无失速风险，且PPI依旧高位、CPI向上，这种格局下，完全不具备全面宽松条件。而且下半年4.15万亿MLF到期，规模较大，定向降准如果落地，一个重要的功能是要置换部分MLF





其实这里面也基本上能够看到7月之后市场波动加大的一些原因——





7月以来市场维稳情绪消退、先前因为百年大庆延后的风险事件逐步显现，给风险偏好造成一定抑制。





流动性层面，下半年有4万多亿的MLF到期压力，而且市场内部开始关注7月15日前后央行的操作，以及近期可能暴露的部分地产债风险。外部关注7月底美联储议息，最近小非农数据不错，紧缩的问题很可能会再度讨论。海外疫情方面印度沦陷，英国宣布躺平，非洲疫情抬头，外部的疫情压力对于国内在升温。





这一系列因素的共同作用，最终就是大家看到的市场的高分化。





不过客观说，上述问题又都不构成对于行情核心的直接影响。像锂电半导体的逻辑，更多的是反映在供需上，供需矛盾不解决，流动性等一系列因素最终只不过决定了节奏，改变不了方向。





所以对于操作来说，其实短期扰动都无所谓了，方向对了就行，现在的市场一个方向是整体大势的震荡上行趋势。一个方向是针对科技股的资金偏好。





这两个主要的方向和逻辑大家不要搞错，剩下的都没什么大问题。短期内，宽松格局维持，成长板块有业绩支撑，景气依旧，有望继续向上，但随着变化窗口越来越近，波动加大也是必然，大家要有心理准备