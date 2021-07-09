盘面除了锂电就是稀土，其他都可忽略了，本周以来这二个板块几乎就没休息过，其实稀土最开始也是炒作的锂电延伸，所以这个时候炒其他反而没有锂电有确定性，这几天给大家讲锂电的逻辑确实是说的比较多。尤其上游这一块。





我觉得大家还是不要忽视海外疫情的影响，这一波锂电的拉升和非洲疫情的抬头有关系。我们前两天也分析过，两年之内，一些关键环节的原材料扩产的可行性很低。同时另一边因为印度的变异病株，英国已经准备全面接触封禁躺平等死了。





后面欠发达地区的疫情会不会再来一波高潮，这很难说，而很多欠发达地区又是全球工业原材料的主要出口国。所以下游消费风口上的比如新能源、比如消费电子，这两年的上涨逻辑就非常清晰的看懂了。





早盘锂电下杀的现在基本都收复了，更不用说早上拉板的锂电又是高溢价了，我们反复说过，成功上车的不要轻易言顶，类似昨天的赣峰锂业，江苏国泰，洛阳钼业全部都是大涨，江特电机再加把油也离双11不远了，这种盘面不要管锂电何时见顶，反而应该关心怎么去抱团锂电成为避风港！





锂电介入的资金太深，现在的稀土分支涨了一周，关键稀土还带动了有色股的上涨这也是今天指数回升的源泉，早上恐慌的资金也不知道给你那来的勇气，二市就一家跌停也值得这么冲动？





不过最后看，其实都无所谓了，方向对了就行，现在的市场一个方向是整体大势的震荡上行趋势。一个方向是针对科技股的资金偏好。





这两个主要的方向和逻辑大家不要搞错，剩下的都没什么大问题。