



7日晚间，国常会提出适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济支持，历史上看，国常会提出降准之后，大部分都在1-2周内实施了降准，但有一次例外是2020年617国常会。国常会措辞意味着降准概率较大，但并不意味着必然降准。





但即使不降准也是意味着流动性相对宽松的局面依然不会改变，这是一个较为明确的信号释放，对整体市场震荡上行的方向是非常重要的一个表态。





至于说今天一天市场的涨跌，其实我觉得大家真的没必要过度的解读。最要命的其实不是不涨，而是真的降准预期下大金融开盘走一波，然后冲高回落，对于整个趋势的破坏性更大。





与之相比，指数虽然是回落，但题材上的赚钱效应并不弱。整体市场在新兴产业这块的逻辑并没有被斩断。这是好事儿。





盘面上看，锂电池和半导体是两大最亮眼的方向。





锂电的逻辑我们在昨天的文章里面讲了。半导体这边也给大家说一说。





短期：芯片涨价依旧，半导体基本面最硬：半导体基本面还是强劲，目前看不到拐点，出来的中报预增甚至是十倍以上增长。现货交易是卖方市场，各大芯片交易网站报价依旧持续上涨，国内某MCU厂家甚至在合同之上涨价，要么加价，要么退款。当然你说短期的暴热有非理性囤货造成的影响，当然没法否认，但至少证明短期的风口就在这里。





中期：一个比较重要的信号是——业内一直以谨慎著称的格芯开始扩产。格芯投资40亿美元扩建新加坡厂，年产能将达到150万片。格芯以往比较保守，甚至有出售晶圆厂的行为。如此保守的格芯，肯定是基于晶圆代工产能严重不足而做出的决定。这也说明，不仅是2021、2022年短期全球晶圆产能紧缺，中长期也会有供不应求的情况。





长期：以半导体为代表的硬科技“硬创新”时代来临：从科技产业发展的路径看，未来几年也是硬科技的时代。科技发展有先后，一般是“硬三年、软三年、商业模式再三年”。例如互联网时代的前期先有PC硬件设施，移动互联网先有智能手机的大规模普及。目前，全球科技发展到移动互联网末期，下一科技周期的初期——硬件基础设施建设的黄金时期。而半导体又是硬科技的基础，目前的算力是科技发展的瓶颈，相对于软件算法，芯片是解决算力的核动力。





所以，对于这一波的科技主线我还是维持昨天的观点。强行追高我们不建议。但如果已经在车上，不要急着判断顶部。如果没有上车，可以看一看产业链最大的短板。因为这两个行业都是非常典型的木桶效应。最短板会成为制约产能的关键。也会是利润的爆发点。





最后，至于说板块轮动，最近行情就是这样，暴跌了有反抽，反抽后又不持续。好一天坏一天的最难玩。所以我们反复提示大家要密切留意量能，只要没有大级别的放量，必然就是轮动和震荡。当你失望放弃它就大涨，当你进场它就下跌。





这种混沌期，就是做好两件事儿。第一还是要控制仓位





第二就是一定要把握好主线，不要想着天天打短线。震荡行情打短线，最容易左右被打脸。



