隔夜释放的降准信号，并没有真正让市场涨起来。其实真不是坏事。





A股这一轮的上涨，到目前为止，已经不是依靠流动性的推动，而且真的定向降准，能够有多少惠及资本市场，都是开局一张图，利好全靠编。





反而如果市场当真了，今天大金融开盘走一波，然后冲高回落，对于整个趋势的破坏性更大。





与之相比，早盘看指数虽然是震荡，但题材上的赚钱效应并不弱。整体市场在新兴产业这块的逻辑并没有被斩断。这是好事儿。





市场还是抱团在新产业三剑客中，只不过是轮流来张，今天科技股就光刻胶最强，锂电池分支也换了一批，欣旺达、海目星、科恒股份涨停，宁德时代继续创新高，光伏板块相对弱一些，但也不影响隆基股份继续创下新高，CRO昨天一日游骗炮，把医美也跟着带崩了。。。。。





其实从市场对于个股的选择，能够看出大家对于确定性的利好的认可度还是大于讲故事，这是市场趋于成熟的表现。





而至于说板块轮动，最近行情就是这样，暴跌了有反抽，反抽后又不持续。好一天坏一天的最难玩。所以我们反复提示大家要密切留意量能，只要没有大级别的放量，必然就是轮动和震荡。当你失望放弃它就大涨，当你进场它就下跌。





这种混沌期，就是做好两件事儿。第一还是要控制仓位





第二就是一定要把握好主线，不要想着天天打短线。震荡行情打短线，最容易左右被打脸。



