周二的调整，以及昨晚传出的严查配资的消息，造成了周三早盘的小幅低开。





但随后市场展开一轮强势的反弹。配资这件事情后续很可能会时不时出来刷一刷，但我们认为至少以目前的资金结构来看，影响是比较悠闲的。





以场内杠杆来说，当前A股场内杠杆率平稳。目前融资余额占流通市值的比重为2.37%。从两市融资交易占比看，2021年6月两市融资交易额月均占比8.72%，明显低于2014年11月至2015年4月融资交易额占比均超过15%的水平。市场杠杆风险整体可控。





而非法的场外配资其实监管思路和上一轮牛市（2015年）是完全不同。现在是维持对于配资的常态化监管。所以更像是例行检查，而非已经积重难返需要用重典。





尤其在注册制下，放宽前段准入对后端严格执法提出更高要求是必然的。这是A股未来要面临的常态化监管趋势，所以我们说大家面对这样的新闻，不用过度解读，习惯监管的新常态即可。





至于反弹，其实昨天收评提示大家四个积极信号：





第一，下跌放量，恐慌盘杀出

第二，高位医药股主跌，获利盘分化调整需求开始兑现

第三，创业板和主板在关键点位上都获得支撑——主力的调整需求释放得非常克制

第四，限行一周调整的鸿蒙以及锂电池的相对滞涨品种展开上攻，证明人气未散。





这四点基本上在今天都得到印证，市场也如期走出反弹。





今天领跑的还是锂电





消息面上，非洲疫情的重新抬头开始形成对于锂电上游资源的影响。





其实供给上看，全球现在锂精矿的扩产进度很慢。全球潜在的新增锂资源供应中，根据IGO发布发公告显示Greenbushes三期项目将推迟至2024-2025年试运行，西澳其他在产矿山均无新增产能计划，MtHolland则将于2021年下半年开始矿山、选矿厂和冶炼厂的建设，预计将于2024年投产，此外非洲Manono或将于2023年投产第一阶段将建成年产70万吨锂精矿的采选厂，Arcadia将于2021Q3进行中试工厂生产，预计2023年正式量产，该项目设计年产21.2万吨6%品位锂精矿，不过Manono矿区虽资源禀赋优势明显，但是运输成本过高，且刚果金政治风险不确定性较大将制约其发展，因此实际新增产能或将大打折扣。因此未来2-3年全球锂矿供应依旧处于供给短缺的紧张状态，锂精矿价格加继续维持高位和上升态势。





所以，锂电现在就是毫无疑问的风口。这个板块我们的观点很明确——错过买点的，再追高是不合适的。但是已经持有的，趋势来了，不要猜哪里是顶部。要做的就是设置好回撤的止盈就行了。人生能赶上几次风口？赶上了还主动下车那真的是和钱有仇。





没上车的朋友，我还是那句话，锂电池和芯片一样是典型的木桶效应，行业最短的短板会构成最大的供需倒挂以及最大的利润增长。所以接下来对于这两个行业的炒作，一定要明确知道后面的供需紧张可能会在哪里爆发。哪里爆发点哪里。



