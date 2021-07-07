昨天收评提示大家恐慌盘已经杀出。而且我们提示了四个积极信号：





第一，下跌放量，恐慌盘杀出

第二，高位医药股主跌，获利盘分化调整需求开始兑现

第三，创业板和主板在关键点位上都获得支撑——主力的调整需求释放得非常克制

第四，限行一周调整的鸿蒙以及锂电池的相对滞涨品种展开上攻，证明人气未散。





这四点基本上在今天都得到印证，市场也如期走出反弹。





今天领跑的还是锂电





消息面上，据新华社报道，过去一周非洲的冠状病毒病例数创历史新高，每天新增感染超过36000例。上次马来西亚封国导致“芯荒”，这次导致“锂钴荒”的概率是否也在加大呢？非洲最多的是资源，更准确地说是当下新能源汽车所必须的资源：锂和钴。受疫情持续扰动，6月德班港船只数/载重吨环比-35%/-37%。欧洲碳酸锂价格上个月暴涨11.1%，全球加权氢氧化物价格在6月份上涨了7.1%。此外，业内对于钴价的预期更高，钴价呈现全面上涨态势。





现在锂电池就是风口。这个板块我们的观点很明确——错过买点的，再追高是不合适的。但是已经持有的，趋势来了，不要猜哪里是顶部。要做的就是设置好回撤的止盈就行了。人生能赶上几次风口？赶上了还主动下车那真的是和钱有仇。





没上车的朋友，我还是那句话，锂电池和芯片一样是典型的木桶效应，行业最短的短板会构成最大的供需倒挂以及最大的利润增长。所以接下来对于这两个行业的炒作，一定要明确知道后面的供需紧张可能会在哪里爆发。哪里爆发点哪里。