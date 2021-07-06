周二这个下跌吧，看着很凶险，其实挺好





第一，我们上周以来反复给大家提示的高位风险（技术上的多周期背离、流动性的过度乐观、以及部分题材明显有过度炒作）是必须要兑现的，这些信号躲得过初一躲不过十五，尤其在上半周开始呈现无量拉升之后。反复给大家提示，对于高位强势品种，要做好止盈的设置。





第二，上周五市场走出一波大跌。但其实大家看成交量并没有放大。尤其当时叠加海外美国小非农数据的复苏，市场对于下跌的诱因是否又是加息预期其实是存在不确定的。所以并没有真正充分的释放调整需求。





第三，反观今天的下跌至少有几个问题做的比较好：





1）下跌放量，市场真正开始释放恐慌盘

2）高位医药股带动的下跌，获利盘的分化调整需求兑现

3）创业板最终反弹回3300点附近，沪指也在尾盘基本上收复跌幅，技术上主力非常克制

4）先行一周调整的鸿蒙概念，以及锂电池里面相对滞涨的新宙邦等开始启动。证明人气没有散。





所以观点其实没有变化，短期扰动主要是纠结于流动性以及部分高估值题材的筹码分化。而中期来看，微观流动性仍然能够保持比较宽裕的状态，同时部分产业的高增长会带动相关上市公司估值持续保持吸引力的状态。





中报大戏开始的阶段，走出一轮下跌并不是坏事，这是真正意义上的黄金坑





从A股的历史上看，中报超预期的板块和行情，往往会在7、8月开始估值切换行情。在此之前的最后一跌，应该说是好事。并且，确实会给很多优秀的公司跌出机会。





最后，滴滴美股盘前跌幅已经扩大至30%。恩，且看吧。