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恐慌盘快要出来了

(2021-07-06 11:43:48)
转载
今天整体来说有点退潮，毕竟指数创业板大跌，上证也差不多3500看，如果指数破位了，估计待会或者下午还会杀下，再杀下，估计恐慌的就出来了。

上周就给大家反复提示，要注意市场的几个风险点。

技术上的多周期背离

流动性的过度乐观

以及部分题材明显有过度炒作的味道

不过虽然如期调整，我觉得没啥值得担忧，目前市场的问题不是方向问题，而是节奏问题。上周五的调整，其实空间上差不远了，还差一个恐慌，昨日修复，没有恐慌出来，今天应该会来。如果恐慌盘杀出来，基本上就到位了。

毕竟目前市场领跑的热门题材，炒作的都不是短期的消息，而是供需上的中期逻辑，这个逻辑目前你没有改变，只要跳下来还会有资金愿意进。

所以，对于近期大涨多的，如锂电池方向，休息下还是合理的，短期应该也还需要休息下，科技股其实就不用太在意理会调整，因为大多数只是第一波后。另外，今天杀跌的医药、医美、消费等，主线休息他们会有一定的机会……

但目前其实最需要关注的，就是这些先跳水的大龙头什么时候能够止跌稳住。

结构性的牛市，具体的方向才是最重要！而决定方向的往往是更深层的产业逻辑。在逻辑没有完全兑现前，用不着对方向产生担忧。

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