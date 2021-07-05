隔夜一声炸雷，在网络安全审查办公室对「滴滴出行」启动网络安全审查两天后，网信办通知应用商店下架滴滴出行 App。





很多朋友对滴滴这件事儿一片叫好，但根结上还是没有绕开公众对于“垄断资本”和此前无数次滴滴驾乘事件的影响。实际上，我们看滴滴的这一次事件暴露出的问题可能比表面上的更多。





滴滴这件事儿的严重违法违规到底以何种形式体现，其实仍然需要等待官方的通告。我们不做无端的猜测。但仅凭事件的进程能够看到一点——滴滴所收集的数据，可能并没有藏着掖着。这也是为什么从审查到实锤仅仅过去了两天。





而且紧随其后就在今天早间——「运满满」「货车帮」「BOSS 直聘」被网络安全审查，停止新用户注册





大概看了一下，这次被网络安全部门请去喝茶的都是之前在纽交所上市的企业。





其实关于数据安全问题，中美之间一直存在分歧，特别是美国要求中国企业在美国上市要向PCAOB（美国上市公司审计监督机构）提供审计底稿。13年的时候中美签了一个跨境监管合作备忘录，备忘录里面约定可以向美审计监督机构提供审计底稿，前提是要经过中方的审核；虽然同意但里面对美国监督机构的限制较多，比如这个监督机构只能获取有执法调查需要的公司底稿，不能进行常规性检查，而美国却在法律中规定PCAOB享有定期查阅审计底稿的权利，一年一次或者一年三次。





说白了就是美国希望借赋予PCAOB合法查阅的权利对中国在美上市企业进行全方位、透明化的分析，进而了解中国更深层次的数据，这关乎到我们国家主权和信息安全，所以我们不让。





所以其实可以猜测一下——滴滴手上有什么数据，监管部门其实是很好了解的，滴滴也完全没必要藏着掖着。这块瞒一点，一出事就全是滴滴的锅。但恐怕赴美上市这件事儿也没有和监管部门充分沟通，不然也不会刚上市就下架。





但更核心的问题恐怕是对于企业和监管而言——看上去数据都有，来源都清晰。但是这些数据“能够被拿去干什么”大家此前都没有想这么深。





其实往细了一想很恐怖。滴滴月活跃用户有1.5亿人，已经是中国人出行的基础设施之一了。这么庞大的数据基本盘，就算这些数据不涉及任何敏感，但庞大的体量，也足以帮助算法去降低大量无效数据，筛选出一些恐怖的内容。什么叫无效数据？举个例子：





比如滴滴在2015年，就已经能监测到国家核心部门的工作出行规律了，而且还非常满足的写成了自己的宣发软文。足见对于这一类数据的价值，很可能监管和企业双方在当时都是模糊的。





就现在滴滴掌握的交通大数据，是可以用来判断中国现在的交通便利节点，以及人口产业集聚区的，即使只是审计报告、财报附注及相关往来问核，信息量也是巨大的。





再举个更极端的例子：有用户轨迹的地方，有路，有人在这里活跃；没有用户轨迹的地方，但如果又有设施，那这里是用来干嘛的？





拼拼图的捷径之一，就是先把明确的碎片拼在一起，那不确定的、需要投入资源确认的碎片，就会越来越少，目标也会越来越清晰。过去人家还要派几个“游客”跑到那咔咔一顿拍，现在庞大的用户数据等于直接把伪装布给揭了。





所以我们看到的是滴滴被下架，是紧随其后的一系列设计用户大数据的互联网企业被暂停注册和审查。是否涉及到网传的那么匪夷所思，我们只能走一步看一步。





就个人的见解而言，首先明确立场——坚决支持涉密数据的从严管理。





但此次事件很可能是我们的互联网基础服务的发展速度太快了。我们不能说是科技的速度超过了监管的速度。而更准确的应该说是，科技发展所构建的数据世界，其可能的使用方向和对于国家以及个人信息安全的威胁，超出了监管和企业双方的认知。





发现问题是好事！！！





应该看到滴滴的事件可能不是独立事件，在更早些时候，对于特斯拉数据中心的争论，对于电商大数据杀熟的关注，此次疫情中我们国内大数据对轨迹监控的使用，可能都最终推动了监管对数据安全领域的新的关注。所以接下来的问题，其实不是滴滴怎么办的问题，甚至不光是隐私数据立法的问题，而是在不可阻挡的互联网、物联网浪潮下，怎样保证既能够让企业正常开工，又不被对手摸底（有时候甚至得“污染”对方的数据结论）的问题。









市场这边，完全冰火两重天，指数全天震荡，但上涨个股超过3000家，下跌只有1206家，涨停数超过100家，成交量突破万亿，北向资金净买入59亿





大白马，美的、平安、恒瑞，伊利基本上都跌到头破血流。与之对比，上半年业绩高景气的科技股——锂电池、半导体各种创新高





科技股的高景气目前确实是风口，这没得可说，今天外资也开始高位抢筹。我还是之前的观点，风口来了大家不要抑制想象力，但操作的过程中，随时设置好止盈。毕竟你不知道什么时候风停了，也不知道哪天市场又觉得“风吹过头了”，设置止盈不是说现在就离场，而是要避免利润缩水时候一无所知。





另外，要挑选有更高技术壁垒的细分环节。半导体和锂电池有着明确的木桶效应。即最短板的环节会造成全产业链最大程度的供需紧张。而全产业链的供需紧张，最终很可能仅在少数核心环节造成订单的大爆发。





所以接下来在相关领域的选股，一定要对产业链以及各个环节的技术壁垒，扩产能力和核心龙头扩产意愿有一定的了解。高位盲目的追还是比较有风险。





科技股启动之后，白酒再一次异动，白酒的问题我们上周做过长文解读。所谓影响短期的因素，第一：地方土地财政的征收流程变革，造成了地方财政进一步透明化。为了平抑短期财政收入波动，可能会造成地方减持白酒股权。





第二，消费税后移对白酒企业构成不确定影响。





但核心问题在于，这些消息都没有真正触动白酒的基本面。所以白酒股调整的真相就是涨得太高，估值太高。所以一方面我们反复说会有高位的反复横跳，另一方面，只要龙头股调整下来就是买点。





不过今天的拉升显然是前一种情况，所以追买的可操作价值并不高。短线还是继续看科技股的表演。





而对于目前的市场，我们认为大家还是紧盯成交量，没有放量的反弹，一定还是要以震荡作为最终的方向。



