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北上资金稳定军心

(2021-07-05 11:54:25)
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周末消息面刺激网安，锂电、半导体启动拉升。

锂电和半导体这块我们观点很明确：第一，现有高位股要做好止盈设置，这不是说马上就离场，而是要做好应对变盘的措施。避免利润缩水时候一无所知。

第二，要挑选有更高技术壁垒的细分环节。半导体和锂电池有着明确的木桶效应。即最短板的环节会造成全产业链最大程度的供需紧张。而全产业链的供需紧张，最终很可能仅在少数核心环节造成订单的大爆发。

所以接下来在相关领域的选股，一定要对产业链以及各个环节的技术壁垒，扩产能力和核心龙头扩产意愿有一定的了解。高位盲目的追还是比较有风险。

科技股启动之后，白酒再一次异动，白酒的问题我们上周做过长文解读。所谓影响短期的因素，第一：地方土地财政的征收流程变革，造成了地方财政进一步透明化。为了平抑短期财政收入波动，可能会造成地方减持白酒股权。

第二，消费税后移对白酒企业构成不确定影响。

但核心问题在于，这些消息都没有真正触动白酒的基本面。所以白酒股调整的真相就是涨得太高，估值太高。所以一方面我们反复说会有高位的反复横跳，另一方面，只要龙头股调整下来就是买点。

不过今天的拉升显然是前一种情况，为什么白酒的军心又稳了呢。因为早盘外资又开始流入了。早盘大概流入40亿。40亿盘活了市场情绪，稳定了机构军心，也是服气。

今天高潮的地方，感觉除了前排几个，大量后面的又要分化，或者掉队了。尤其是网安，这种瞬间高潮的看着最闹心，好的去不了，孬的不想去。

对于目前的市场，我们认为大家还是紧盯成交量，没有放量的反弹，一定还是要以震荡作为最终的方向。

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