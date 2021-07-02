周五的下跌应该说不是任何单一因素造成的。





外部看，美国超预期的就业数据，再一次点燃了对于其流动性收紧的担忧。美国6月ADP就业人数增69.2万人，就业数据超预期显示就业市场继续复苏。美联储继续释放偏鹰信号，副主席夸尔斯称，美联储也非常清楚他们在通胀问题上的观点可能是错误的，此外多名官员就缩减购债规模发表言论。





在强势美元周期下，外资流入必将受到牵制，同时叠加赚钱效应的下降，场内风险偏好的下滑，因此场内微观流动性宽松的局面或边际转紧。





从内部看，我们在上周提示过，市场机遇央妈上周四五连续释放流动性的解读有过火的味道，本质上是为了平稳度过季末流动性窗口。而这就意味着货币政策会重新回归常态。





而流动性支撑下的高热板块实际上也已经是强弩之末。本轮针对锂电池和半导体的炒作无不将目光放在供不应求。但我们多次给大家分析，锂电池目前紧缺的正极材料，以及芯片目前缺货的核心——功率半导体，都不是高壁垒行业，龙头的扩产会很快带来供需的再次平衡。





而昨天盘后乘联会对于车用芯片的报告被很多朋友忽略了。这一系列因素的共同作用，直接导致了高位品种的调整。





从技术上看，我觉得没什么可说的，连续提示几天了——创业板的多周期背离已经是非常明显的信号。同时，周四尾盘虽然上证50逆势涨超1%，但7月交割的上证50期指贴水走阔，一定程度上是尾盘套保盘的激增，主要体现出场内投资者对A股未来行情持悲观的态度，这点与此前我们的观点是相似的。





而目前在市场中，有一定权重和相对估值优势的券商和军工，原本应该作为发力点。但主力资金并没有真正的进场。这就很能说明问题。





不过，跳开短期扰动，我们认为这一轮调整还是纠结于宏观流动性，而没有考虑微观流动性以及基本面的支撑。A股的估值仍然具有极强的吸引力。中报大戏开始的阶段，走出一轮下跌并不是坏事，这是真正意义上的黄金坑





从A股的历史上看，中报超预期的板块和行情，往往会在7、8月开始估值切换行情。在此之前的最后一跌，应该说是好事。