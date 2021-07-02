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下跌是不是机会

(2021-07-02 11:41:14)
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市场走出大级别调整，这个调整我们在近期的策略里面反复给大家进行过提示。其实几个信号是大家不应该忽视的。

第一是技术上创业板的多周期顶背离

第二是上周五央妈短时间连续放水的过分解读（重点在长文里面做过解读）

第三是高位热门板块在产业快速扩张之后供需改善的预判。

这些都在最近几个交易日陆续被市场验证。

同时，周四尾盘虽然上证50逆势涨超1%，但7月交割的上证50期指贴水走阔，一定程度上是尾盘套保盘的激增，主要体现出场内投资者对A股未来行情持悲观的态度，这点与此前我们的观点是相似的。

尤其在昨晚美国的就业数据转好的情况下，流动性收紧的预期再一次重燃。

在强势美元周期下，外资流入必将受到牵制，同时叠加赚钱效应的下降，场内风险偏好的下滑，因此场内微观流动性宽松的局面或边际转紧。

行情角度，本周四中证500指数出现一根放量长阴，创业板在高位也收出一根放量阴线，这些都是行情逐步转弱的信号，对于投资者而言，短期A股或仍有反复的可能性，但对于投资者而言逢高继续控制仓位为主。


不过，跳开短期扰动，我们认为这一轮调整还是纠结于宏观流动性，而没有考虑微观流动性以及基本面的支撑。A股的估值仍然具有极强的吸引力。中报大戏开始的阶段，走出一轮下跌并不是坏事，这是真正意义上的黄金坑

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