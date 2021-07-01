早间看百年大庆的致辞，还是颇有感触。





这是美好的时代，这是伟大的时代





这是需要我们共同建设的时代，这是我们，大有可为的时代。





回到A股上来，不少人说主力不讲政治，我觉得挺好，这就是所谓的实事求是。市场就是存在调整需求。其实今天早盘借着监管和讲话释放的利好，券商和军工都走出一波拉升。





我们之前也讲过，券商和军工股这个位置的基本面其实优势还是比较大。券商这边当前板块平均 PB 2.17x，其中头部券商平均 PB 仅 1.27x，仍远低于历史估值中枢。军工目前的位置，跟券商板块的位置整体相似，普遍在低位，且处于多条均线上。





从军工的逻辑上其实之前我们在长文里面给大家讲过。





第一，大国博弈下的军备升级需求。





美公布2022财年国防预算，创历史新高。根据美国2022财年国预算案，军费总额达7530亿美元（+1.7%），其中7150亿美元归属国防部，380亿美元归属能源部，后者主要负责核弹头的研发与维护。相较于往年，2022年预算中大幅缩减了采购预算，同时大量增加研发预算至1120亿美元，创历史新高。该预算案还将大国竞争当成基本目标，拟提升美军核武器和战略核打击能力。目前看，在美军从阿富汗和中东撤军的背景下，军费依然维持正增长，凸显了美军维持全球霸主的决心，同时大国竞争目标或将推动全球范围军备的持续升级。





第二，国内军工行业的高景气延续。





2020年全年工板块实现营收3867.47亿元（+11.5%），归母净利275.91亿（+24.9%）。受益于2020下半年军品装备的放量增长，行业景气度大幅度提升。行业业绩增速明显高于收入增速，主要得益于盈利端的提升和费用端的下降。2020Q1板块实现营收870.95亿（+51.5%），归母净利66.48亿（+223.2%）。考虑到2020Q1疫情爆发期间的低基数效应，板块2021Q1的高增长基本符合预期。展望全年，行业高景气度有望持续高位运行，2021H1高增速较为确定。由于2020下半年的高基数效应，2021下半年行业增速或将放缓，但全年的快速增长依然可期。预计2021年全年收入和归母净利增速分别约为15%和28%。高增长将成为行业的重要支撑





第三，技术层面以及估值层面存在修复需求。





军工块前期经历大幅回撤，当前PE（TTM）约为56x，估值和业绩增速剪刀差有所收敛；而建党百年将至，行业催化剂渐多，市场风险偏好将得到提振，叠加行业估值修复的需求，行业投资窗口有望再度打开。中期看，行业高景气度有望持续高位运行，全年快速增长依然可期；长期看，建军百年奋斗目标近在迟尺，“百年变局”势必将加速我军的现代化进程，行业发展有望迎黄金时代。





虽然这俩方向不能点石成金立马崛起，但跟其他高景气赛道相比的话，近期明显滞涨，风险相对可控。





但奈何整体市场的压力还是比较大。





周四的市场调整，集中在前期的热门股领域爆发——锂电池、软件、半导体。





这几天其实我们都在反复给大家强调。上述板块的高位品种，大家要做好止盈的策略，不是说马上就出来，而是一旦变盘要有预案，这是成熟投资者的一个体现





最后，还是再一次强调。中期震荡上行，和短线有技术压力，这并不矛盾，大家在关注市场走势时一定要密切留意成交量变化。至少最近几天的成交量是不够的，如果成交不能有明显的放大，那么大概率还是要反复横盘。而题材上也无法避免走出快速轮动的窠臼



