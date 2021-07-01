早间看百年大庆的致辞，还是颇有感触。





如此庄重的致辞，竟然多次被欢呼声与顾掌声打断，电视机里有位解放军指战员甚至热泪盈眶的叫好。





全场用叫好这种最朴实的回应互动，是我从来没有在重大时刻直播时见过的场景。人民的认可，是党最好的勋章，也是最好的生日礼物。





这是美好的时代，这是伟大的时代





这是需要我们共同建设的时代，这是我们，大有可为的时代。





回到A股上来，还是维持之前的观点，趋势没问题，整体稳步上行的节奏没有改变。但同样不要忽视市场的调整需求。





早盘因为交易所释放的利好而短暂冲高的券商，最终也走出回调，感觉还是整体受到市场情绪的压制。这没有办法，毕竟牛市不是一天走出来的。这也是一种实事求是。





早盘因为致辞的利好，国防军工板块异动了一下，军工目前的位置，跟券商板块的位置整体相似，普遍在低位，且处于多条均线上。虽然这俩方向不能点石成金立马崛起，但跟其他高景气赛道相比的话，近期明显滞涨，风险相对可控。而对于近期涨得多的板块来讲，近期获利盘太多，即便再有前景，也要注意短期回调风险。





但所有这些的前提，其实还是市场整体的趋势。我们近期反复强调的技术压力，最后其实还是化成了全市场题材承压的状态。





最后，还是再一次强调。中期震荡上行，和短线有技术压力，这并不矛盾，大家在关注市场走势时一定要密切留意成交量变化。至少最近几天的成交量是不够的，如果成交不能有明显的放大，那么大概率还是要反复横盘。而题材上也无法避免走出快速轮动的窠臼