下午的一则消息市场关注度不高，但是我认为大家要特别留意。





乘联会表示，芯片影响将在近期快速缓解。乘联会分析：在市场供给改善和恐慌心态改善后，供需矛盾会快速缓解。预计7月开始的芯片供给明显改善，8月就应该有明显的生产端体现。9月随着更多产能的释放，芯片问题应该基本解决。





科技股打响中报，昨晚多家科技公司发布中报预增公告，业绩一个比一个亮眼，从发布的4家来看，全部翻倍。其中明微电子半年赚了将近3亿，同比增长10倍，此前机构预测的全年3亿左右，结果半年就达标了。





科技公司，半年报百花齐放，尤其半导体这块今天全线飙升。但我们最近也不断给大家强调。半导体的景气，源于供需的倒挂。而针对科技领域的供需倒挂，目前最大的环境因素是海外疫情对于开工率的影响。而不是技术壁垒。





比如目前汽车领域以及智能家电、物联网，其实要求最多的的增量是功率半导体，门槛并不高。只不过受制于疫情，以及这期间产业大级别的变革（新能源车崛起），造成了阶段性的供需倒挂。但只要工厂能够开足马力扩产，很快就会走出这种格局。





乘联会的这个表态很重要，对比近期半导体品种的加速，大家可以继续乐观持股，但是要做好随时获利了结的准备。





其实我们换个思路，如果炒作的还是供不应求，那么不妨借着近期做一做调仓，拥有更高壁垒和扩产难度的品类，实际上拥有更长期看多的理由。





消息面，明天就是重要会议，重要时间窗口下，市场的方向没什么太多的分歧。早盘券商股再一次集体拉升，这里面有护盘的因素，但同时也是券商整体超跌之后修复的需求使然。





我们昨天提示大家关注券商股异动的点也是处于这个考量。从操作上看，券商仍然是作为短线爆发点来看，标杆性高于可操作价值。





至于整体市场，我认为大家还是要密切留意成交量的变化，只有真正的放量才能够激发出真正意义上的突破。





不然的话，其实大家注意一下，看似持续上涨的市场，题材上却毫无持续性。周一涨猪肉，周二涨有机硅，周三又选择进攻科技路线，打一枪换一个地方，根本没有持续可言。这就是整体市场缩量震荡的特征。





所以短暂的狂欢当然能够提振人气，但是只有放量的上攻才是真正需要被期待的。





尤其对于创业板来说，其实多周期背离的技术形态还是没有修正，所以可以乐观，但不能盲目乐观