科技股打响中报，昨晚多家科技公司发布中报预增公告，业绩一个比一个亮眼，从发布的4家来看，全部翻倍。其中明微电子半年赚了将近3亿，同比增长10倍，此前机构预测的全年3亿左右，结果半年就达标了。





科技公司，半年报百花齐放，这说明了什么？行业持续高景气！





咱们之前讲宁德时代的时候的观点是什么——顺势而为，后面的就不多说了。不过注意一点，半导体的景气，源于供需的倒挂。而针对科技领域的供需倒挂，目前最大的环境因素是海外疫情对于开工率的影响。而不是技术壁垒。





因此在整个市场炒作供不应求的情况下，拥有更高壁垒和扩产难度的品类，实际上拥有更长期看多的理由。





消息面，明天就是重要会议，重要时间窗口下，市场的方向没什么太多的分歧。早盘券商股再一次集体拉升，这里面有护盘的因素，但同时也是券商整体超跌之后修复的需求使然。





我们昨天提示大家关注券商股异动的点也是处于这个考量。从操作上看，券商仍然是作为短线爆发点来看，标杆性高于可操作价值。





至于整体市场，我认为大家还是要密切留意成交量的变化，只有真正的放量才能够激发出真正意义上的突破。





不然的话，其实大家注意一下，看似持续上涨的市场，题材上却毫无持续性。周一涨猪肉，周二涨有机硅，周三了上午又选择进攻科技路线，打一枪换一个地方，根本没有持续可言。这就是整体市场缩量震荡的特征。





所以短暂的狂欢当然能够提振人气，但是只有放量的上攻才是真正需要被期待的。