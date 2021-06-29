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短线还有调整需求待释放

(2021-06-29 17:07:01)
转载
指数午后持续回调，沪指延续低位盘整，盐湖提锂、景点及旅游等板块活跃，服装家纺板块逆势领涨，国防军工、猪肉板块走弱，第三代半导体全天较萎靡，两市下跌个股超3100家，题材股普跌，赚钱效应弱。

盘面上，钢铁板块午后持续下挫，八一钢铁跌近5%，永兴材料、广大特材、太钢不锈跟跌；煤炭概念午后持续走弱，潞安环能跌超5%，新集能源、宝丰能源、恒源煤电跟跌；服装家纺板块午后持续拉升，哈森股份、锦泓集团等涨停，中潜股份涨超13%，海澜之家、华利集团跟涨；新冠检测板块午后拉升，热景生物涨超15%，东方生物、奥泰生物、硕世生物跟涨。

整个盘面和题材选择都比较低迷，尤其近期呈现高热的新能源领域以及上周反弹的白酒均呈现分化，反而现阶段的领跑股又有一种没有主线只有轮动的感觉。

从板块上说，我们之前讲过高热题材的问题，其实锂电池和芯片现阶段的情况是一致的——紧缺的品种，都不是高门槛的环节，因此产能扩张之后很快就能够解决供需问题。所以市场的拉升不会是涨不停的，而一定会以阶段性为特征拉升。

但紧俏的周期还能维持到明年，所以相关题材绝对不能说走完。尤其对于一些产业链中壁垒较高，扩产难度较大的环节，未来的持续性可能会更好。

这本质上就是一个从一致走向分歧的过程。是热点演化的必然逻辑。

技术上创业板的多周期背离也已经是坐实的信号。这一波调整其实是不亏的。

后续重点看成交量能不能跟进，目前市场处于重要窗口期，单边打碟的可能性其实也不高。大家还是淡定一点，当做是回调布局的窗口即可

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