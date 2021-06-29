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注意多周期背离

(2021-06-29 11:53:01)
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主板先跌为敬，昨天我们在收评长文里面重点提示了市场的两个风险。

同时，技术上创业板的多周期背离也已经是坐实的信号。这一波调整其实是不亏的。但是沪指没想到比创业板跌得还凶。今天整个市场应该感谢宁德时代。如果不是宁德继续高开扛着，那么创业板的调整可能会更猛烈一些。

不过，从今天宁德时代的走势来看，半日涨3%，日k图留下长上影线，日内强阻520有1亿卖单，成交背离提示有调整需求。同时，宁德的这波涨不停，是受到消息面刺激，首先是传与苹果造车的绯闻，到今天实锤将向特斯拉提供锂电池。相当于顶部利好出尽，再加上之前大量的限售股解禁，承压是必然的节奏。

锂电池这一波炒作到今天，阶段性的调整一下是正常的。

但新能源的故事应该还没讲完，根据Canaly最新预测，预计到2021年，电动汽车将占全球新车销量的7％以上，销量将超过500万辆，同比增长66％；预计到2030年，电动汽车的销量将会达到全球乘用车销量的48%。基于此预测，预计到2025年，全球电动车销量将达到1500万辆，到2030年全球电动车销量将达3000万辆。2021-2025年，全球新能源汽车年均复合增速为36.37%，2026-2030年，全球新能源汽车年均复合增速为14.87%。

国内这边，随着传统车企的电动化布局，行业正式进入高景气时代，而从近期宁德时代和天赐材料签订电解液大单锁定其55%的产能就可以看出，下游需求的推动也带动了中游电池材料厂商订单需求的旺盛

这其中部分关键领域的供应紧张将有望持续至明年底，这对于未来中期的炒作而言，都会是机会。

抛开锂电板块来说，整体市场的节奏没有大问题。百年大庆背景下，没有超预期利空，市场大概率维持平稳，暴涨暴跌的可能性都不大，如果指数出现快速调整，可以看一看券商的表现。

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