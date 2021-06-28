市场反正看指数涨幅，目前的情绪是没啥问题的。但我觉得大家要注意两个问题。





第一，整体市场的高热，尤其创业板这边的高歌猛进，本质上还是宁德时代的连续大涨带动的科技股拉升。宁德今天大涨超过5%股价冲击500元，不光是带动创业板直冲涨2%，也让自己成为了A股第八个市值超过万亿的上市公司。





同时想软件类品种，也受到情绪带动，延续拉升。但一个题材的走势无法脱离波动的特征，这是要注意的。





第二，大家我认为不要忽视资金面对于短期行情的推动。上周北向资金累计净买入逾200亿元。此外周五当天，央行公告以利率招标方式开展了300亿元逆回购操作，6月25日央行再度净投放200亿元。央行首度打破每个交易日逆回购投放100亿的惯例，具有重要的信号意义，有效的给市场更强的资金面保持平稳的预期信号





尤其是临近百年大庆这样的时间窗口下，很容易有央妈护盘的解读在里面。同时叠加本轮分母端驱动的行情，流动性的宽松与否以及持续度，都将成为行情持续上涨的核心变量。不过流动性驱动的行情波动通常较大，敏感流动性的边际变化影响。





尤其我们认为月底央行的连续净投放，在跨季之后大概率将再次回归回笼短期流动性。此外北上资金的大幅净流入在强势美元周期下，并不可持续。因此短周期由于市场投资者情绪维持高位，指数或还有继续上行概率，但如果量能下滑，叠加创业板市场多周期的背离信号，A股大概率将出现剧烈波动





这一点，其实这几天看创业板量能持续萎缩，是挺让人担心的。





这里面叠加另一个数据大家也要注意，截止6月18日，股票私募整体仓位指数为81.13%，环比下滑0.36个百分点，而且这已经是该指数连续两周出现下滑，两周下来股票私募整体减仓了0.49个百分点。目前，百亿私募仓位指数为84.80%，环比减仓2.68个百分点，创下年内单周减仓之最。





总之，短期市场的情绪上出现了结构性的过热。当然，我对于中期方向仍然是有信心，但多重信号的综合考量（尤其注意创业板多周期背离），我认为大家面对目前的拉升不要过度的情绪化。对于本周而言重点警惕下半周的指数波动风险。





而量能是最重要的前瞻指标