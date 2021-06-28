锂电池板块是真的牛，宁德时代大涨超过5%股价冲击500元，带动创业板直冲涨2%，也让自己成为了A股第八个市值超过万亿的上市公司。上市三年，宁德时代股价涨了超15倍，今日盘中触及500元，总市值来到了1.16万亿。





谁能想到，目前整个A股市值破万亿仅有8只的个股，创业板宁德时代就占了一席，细数A股破万亿市值个股，分别为茅台、工行、招银、建银、平安、五粮液和农银，万亿股几乎是白酒股和银行股的天下





而宁德时代更像是最不起眼，又异军突起的一员，也是第一只市值破万亿的创业板个股，回顾宁德时代的上涨之旅，不难发现是宁德时代借锂电池行业的赛道风口，近年来迎来业绩的爆发式增长。





其实宁德的故事充分说明了一个道理——风口很重要。有句话叫风来了猪都能飞。很多时候很多投资者把精力都放在了判断手里得票是不是猪，却忽略了风口。所以趋势很重要。顺势而为不仅仅讲的是整个市场的趋势，更有行业趋势。





产业的变革，科技的进步，这些趋势是不可逆的，也是最大的财富风口。





而对于同样数量相当可观的，在错误的风向下仍然死守着一亩三分地等奇迹的朋友。这句话也同样的适用4。





当然，相比于创业板，主板这边就让人比较失望了，被寄予厚望的大金融，齐鲁银行早上被核按钮，券商开盘就遭到大面积兑现，尽管临近午盘市场又开始拉升券商，但是整体主板并没有脱离震荡的格局。





当然，我觉得没有必要为方向担忧。上周开始，证监会IPO降速，央妈释放流动性，一系列的动作都开始为重要窗口献礼。包括中午再一次异动的券商，都会是接下来市场的定心丸。