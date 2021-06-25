券商板块今天需要重视，昨天已出现异动，中银证券涨停，指南针拉升





券商逻辑目前有几个共识，第一是确实是低估。当前证券板块平均 PB 2.17x，其中头部券商平均 PB 仅 1.27x，仍远低于历史估值中枢。





其二是大家能够看到，市场的资金情绪开始出现某些回转。最近几周券商ETF的份额开始连续增加，虽然增长的幅度不是特别大。但与此前的大幅杀跌相比，这个信号仍然值得关注。ETF素来有市场“稳压器”之称，这个信号是值得关注的。





其三，与估值错配的是券商整体的业绩回暖。中证协发布证券公司2020年度经营业绩排名情况。截至2020年末，行业总资产8.78万亿元、净资产2.23万亿元，分别较上年末+22.32%、+14.02%；2020年度，行业实现营业收入4398.15亿元，同比+24.93%；实现净利润1707.78亿元，同比+39.20%；净资产收益率为7.82%，较上年+1.58个百分点。





证券行业持续发力财富管理业务转型，全年实现代理销售金融产品收入125.72亿元，同比+188.63%；客户证券资产规模达61.17万亿元，同比增长37.67%；代理机构客户买卖证券交易金额达464.37万亿元，同比+557.65%。证券业也在持续加大信息技术投入，全年信息技术投入金额262.87亿元，同比增长21.31%，占2019年度营业收入的7.47%。





其四，最重要的，市场对于百年大庆行情还是有期待，而目前这个位置想要给市场升温，最好的选择就是券商股。





从A股的特性上看，券商历来是行情的发动机，是牛市的先头部队，也就是说每一波牛市都是从券商股上涨开始的。换句话说，券商股上涨并一定预示着牛市要来了，但是牛市要来时，券商板块一定会涨起来。这点在05至07年、13至15年、18年至20年三轮上行周期中均有充分的体现。





这种规律背后的原因在于——券商的超额收益水平，其实是投资者抬高其估值的过程，本质上取决投资者对A股指数空间的预期，而对于现阶段A股尤其如此。券商板块本身的特征决定它天然就紧跟市场的周期变化。





券商是强周期股，一旦股市变暖，券商业绩立马剧增，这里面的逻辑是A股行情一好，交易量就会猛增，接下来的就是佣金收入剧增，所以当季的业绩自然非常靓丽。随之而来，股市资金也就推波助澜，跟风炒券商股，促使股价提升。





因此，周五的券商板块异动，即便不以板块的角度出发，我们认为对于整体行情也是非常积极的信号。大家要重视这个信号背后可能蕴藏的风向——新一轮行情是否正在酝酿中。



