券商今天的异动需要大家重视。不仅仅是说券商股作为市场冲关的标杆，而是从整体的资金配置来看，最近两周券商ETF的份额开始连续增加，虽然增长的幅度不是特别大。但与此前的大幅杀跌相比，这个信号仍然值得关注。ETF素来有市场“稳压器”之称，在此背景之下，是否意味着一轮行情即将发动？





从A股的特性上看，券商历来是行情的发动机，是牛市的先头部队，也就是说每一波牛市都是从券商股上涨开始的。换句话说，券商股上涨并一定预示着牛市要来了，但是牛市要来时，券商板块一定会涨起来。这点在05至07年、13至15年、18年至20年三轮上行周期中均有充分的体现。这种规律背后的原因在于——券商的超额收益水平，其实是投资者抬高其估值的过程，本质上取决投资者对A股指数空间的预期，而对于现阶段A股尤其如此。券商板块本身的特征决定它天然就紧跟市场的周期变化。券商是强周期股，一旦股市变暖，券商业绩立马剧增，这里面的逻辑是A股行情一好，交易量就会猛增，接下来的就是佣金收入剧增，所以当季的业绩自然非常靓丽。随之而来，股市资金也就推波助澜，跟风炒券商股，促使股价提升。





从整个市场层面看，利好券商板块的一系列数据确实是在好转：

1. 上周市场日均成交额继续维持在万亿级别，连续创 3 月以来最高水平；

2. 两融余额持续上升并创出年内新高，其中融资余额连续 5日上升，日均水平较5月初上升近6%。融券余额稳定回落。市场流动性边际改善和交易热情上升渐成趋势；

3. 中证登披露5月投资者统计数据，5 月新增投资者数量（141.22万）虽较4月（169.14万）有所回落，但同比增速达 16.3%，较 4 月同比增速高 13.2pct，源源不断的新投资者加入必然会增强市场活力，并同券商表现形成持续正反馈，进而改善板块基本面；

4. 估值方面，当前证券板块平均 PB 2.17x，其中头部券商平均 PB 仅 1.27x，仍远低于历史估值中枢。





从更加整体的角度来评估，当前市场的状态类似于18Q4：

1. 中期背景来看，A股开启了新常态，也即结构性的牛市常态化；

2. 估值维度来看，新常态下A股并未系统高估，成长股估值接近于20年3月；

3. 宏观背景来看，下半年剩余流动性由负转正，类似于18Q4。

A股新常态背景下，结构更为重要，也即，成长股见底，白马分化，券商是风向标。因此，券商ETF的异动，是值得大家重视的。